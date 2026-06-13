Студия планирует полностью удалить архивы сообщений за 14 лет

Компания Gotcha Gotcha Games объявила о закрытии официальных форумов RPG Maker. Решение вступает в силу в ближайшие месяцы: новый сайт под названием RPG Maker Guild заменит старый ресурс.

Регистрация новых пользователей на текущих форумах уже приостановлена. 18 июня публикация сообщений станет невозможной, а платформа перейдёт в режим только для чтения. 11 декабря старый форум вместе со всеми архивами будет полностью удалён.

Изображение: Gotcha Gotcha Games

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Форумы RPG Maker функционировали с 2012 года и накопили 1,4 млн сообщений — 14 лет гайдов, плагинов и технических решений. Разработчики использовали их для поиска решений технических проблем, обмена опытом и загрузки плагинов. Удаление ресурса лишит создателей игр доступа к этой многолетней базе знаний.

Пользователи RPG Maker выразили недовольство на Reddit и в официальном FAQ под объявлением. Многие просят студию пересмотреть решение. Энтузиасты из сообщества уже приступили к архивированию важных материалов.

Новый сайт RPG Maker Guild вызывает критику. Пользователи отмечают неудобный интерфейс и отсутствие привычных функций. Некоторые связывают закрытие старого форума с разрывом отношений между Gotcha Gotcha Games и прежним издателем Komodo.