Эксперты подчёркивают, что в новом сезоне растёт доля туристов, которые выбирают поездки не для отдыха, а для восстановления психологического равновесия и снятия стресса

Согласно данным опросов, проведенных международной платформой Booking.com среди почти 30 тыс. респондентов из 33 стран, в 2026 году путешествия перестали быть просто способом провести отпуск или отметить важное событие. Все больше людей бронируют поездки, чтобы справиться с эмоциональным напряжением, профессиональным выгоранием и стрессом.

В туриндустрии этот феномен уже получил неформальное название «бронирование в порыве гнева», что отражает импульсивный характер покупок туров. Однако, как уточняют аналитики, речь идет не об иррациональном поведении, а о переосмыслении роли отдыха. Путешествия становятся инструментом самопоощрения, чтобы вознаградить себя за тяжёлую работу или пережить сложные жизненные моменты, такие как смена карьеры, завершение сложного проекта, расставания или проблемы со здоровьем.

Исследование также подчеркивает, что современный путешественник ищет не просто проживание, а пространство для самоидентификации. Таким образом, эмоциональная составляющая выходит на первый план, заставляя туристические бренды адаптировать свои пакеты услуг под потребность клиента в эмоциональной перезагрузке и личной значимости каждого путешествия.

Растёт популярность восстанавливающего отдыха и направлений, предлагающих антистресс программы, высокотехнологичные оздоровительные практики и индивидуальные процедуры по уходу за кожей. Отели все чаще включают в свои предложения программы для улучшения сна, персонализированные спа ритуалы и услуги, ориентированные на работу с эмоциональным состоянием гостя.