Компания представила инфраструктуру, позволяющую ИИ-агентам самостоятельно управлять криптоактивами

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о запуске криптокошельков для агентов искусственного интеллекта. Новая функция Agentic Wallets позволяет программам тратить, зарабатывать и торговать цифровыми активами независимо от человека.

Согласно заявлению компании, ИИ-агенты смогут мониторить позиции в децентрализованных финансовых системах, ребалансировать портфели, оплачивать вычислительные ресурсы и доступ к API.

Технология основана на фреймворке AgentKit, представленном Coinbase в ноябре 2024 года. Этот инструмент дает возможность интегрировать кошельки прямо в ИИ-агентов и применять протокол x402 для проведения транзакций.

Изображение - ChatGPT

По данным биржи, протокол уже обработал 50 миллионов операций. Агенты получают ключи API, приобретают вычислительные мощности и управляют данными. Это создает условия для формирования машинной экономики, способной к самообеспечению без человеческого вмешательства.

Агенты смогут работать в сети Ethereum второго уровня (Base), где будут отслеживать доходность по протоколам, совершать сделки и управлять ликвидными позициями круглосуточно.

Пользователи могут заранее настроить параметры управления и разрешения, чтобы агенты действовали автономно.