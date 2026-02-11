Курс доллара может снизиться на 10 процентов в случае быстрого снижения ставок ФРС

По данным State Street доллар уже находится на минимуме за последние девять лет. Снижение ключевой ставки ФРС делает долларовые активы менее выгодными для глобальных инвесторов. Сейчас диапазон ставки составляет 3,50–3,75 процента.

Дополнительное давление на валюту может оказать смена руководства регулятора. Эксперты считают, что новый руководитель может поддержать более агрессивное снижение ставок.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Ослабление доллара традиционно повышает интерес к рисковым активам, включая биткоин. Исторически криптовалюта часто демонстрирует обратную корреляцию с индексом доллара DXY. Однако цена биткоина зависит не только от этого индекса, но и от регуляторных новостей, институционального спроса и макроэкономических индикаторов вроде инфляции.

Рынки внимательно следят за сигналами ФРС. Даже намеки на ускоренное смягчение политики могут спровоцировать резкие движения на валютном рынке в ближайшие месяцы.