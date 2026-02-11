Сервис финансовых технологий MoonPay совместно с платформой Deel предоставит тысячам компаний возможность рассчитываться с сотрудниками в стейблкоинах

Платформа MoonPay объявила о партнерстве с компанией Deel, занимающейся расчетом заработной платы. В рамках сотрудничества около 40 000 предприятий в Великобритании и Евросоюзе, а также в других регионах, смогут выплачивать зарплаты сотрудникам напрямую в стейблкоинах на их криптокошельки.

Как сообщил глава Iron Макс фон Валленберг (Max von Wallenberg), платформа позволит осуществлять быстрые и масштабируемые международные платежи в стейблкоинах. В дальнейшем сервис планируют расширить на рынок США.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Deel работает с криптовалютными выплатами с 2021 года. По данным компании, в 2025 году общий объем обработанных ею платежей заработной платы достиг примерно 22 миллиардов долларов.

Рост интереса к криптовалютным расчетам связан со стремлением компаний снизить комиссии и ускорить трансграничные операции. Ранее аналогичные сервисы запускали Visa и другие финансовые организации.