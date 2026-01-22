Датский инвестфонд намерен до конца января полностью закрыть позицию в долговых бумагах Минфина США, ссылаясь на рост рисков, связанных с надежностью заемщика.

Финансовая организация собирается ликвидировать портфель казначейских облигаций Соединенных Штатов в течение текущего месяца. Структура управляет пенсионными сбережениями на сумму порядка 25 млрд долларов, из которых на конец прошлого года около 100 млн приходилось на бумаги Казначейства США.

Может быть интересно

В компании отмечают, что доля таких вложений несущественна для гигантского рынка американского госдолга, но само решение носит показательную роль. В качестве мотивов называются сомнения в устойчивости бюджетной политики США и долговой динамики страны.