Игра появится на устройствах с Android и iOS, а также будет доступна через браузер на компьютерах

Trump Billionaires Club представляет собой трехмерный бизнес-симулятор в стиле классической настольной «Монополии». Пользователи смогут приобретать и развивать предприятия, торговать акциями и участвовать в сделках.

Внутриигровая экономика будет построена на токенах TRUMP: за монеты игроки получат возможность покупать цифровые коллекционные предметы и уникальные объекты в игре. Проект позиционируется как официальный развлекательный продукт для сообщества мемкойна.

Разработчики запустили регистрацию на сайте игры. Первые участники попадут в список ожидания, среди них пройдет розыгрыш токенов TRUMP общей стоимостью один миллион долларов. По текущему курсу это составляет около 170 тысяч монет. Бонусы также получат те, кто пригласит друзей по реферальной ссылке.

Разработка велась при участии платформы OpenLoot, которая отвечает за торговлю внутриигровыми коллекционными предметами и интеграцию криптоплатежей.

Анонс игры совпал с ростом интереса к политически связанным мемкоинам. Интеграция криптовалюты в игровой процесс может повысить ее ликвидность и популярность среди новой аудитории.