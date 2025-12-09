Платформа Hinge объявила о запуске новой функции, помогающей создавать первые сообщения, которые могут заинтересовать собеседника

Пользователи платформы зачастую сталкиваются с ситуацией, когда их профиль получает лайк, но переписка так и не началась. Дальше следует неловкая пауза, сбивающая настрой собеседников, и вместо диалога чат застревает на уровне «Привет, как сам?» и быстро угасает.

Чтобы разорвать этот порочный круг, Hinge предлагает воспользоваться помощью Convo Starters, чья задача – предложить несколько вариантов фраз для начала переписки, после анализа профиля собеседника. Достаточно поставить лайк, чтобы в интерфейсе появились три различных ответа-подсказки для начала беседы, которые система показывает под каждой фотографией.

Нейросеть помогает пользователю избавиться от проблемы неудачных и однообразных приветствий, из-за которых диалог может так и не начаться. Алгоритмы машинного обучения анализируют профиль собеседника и предлагают персонализированные рекомендации для начала переписки.

Новая опция уже доступна в обновленной версии приложения, Пользователи могут экспериментировать с предложенными вариантами или создавать собственные сообщения.