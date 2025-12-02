Благодаря этому шагу Sony сможет уменьшить расходы на оплату, которые могут составлять 1,5–3,5% от суммы покупки. Кроме того, это упростит международные расчёты и ускорит движение денежных средств.

Японская корпорация Sony планирует до следующего года выпустить собственный стейблкоин. В планах компании использовать токен в своих сервисах, включая видеоигры, потоковые сервисы и цифровые магазины. Разработка цифрового актива ведётся через дочернее подразделение Sony Bank.

Стейблкоин позволит осуществлять оплату цифрового контента в сервисах компании, включая магазин PlayStation Store и стриминговую платформу Crunchyroll. Пользователи смогут приобретать видеоигры и подписки, используя новый вид цифрового актива, что ускорит транзакции и снизит комиссии по сравнению с традиционными платежными системами.

Техническая инфраструктура для проекта создаётся совместно со стартапом Bastion, который предоставляет типовые решения для выпуска стейблкоинов, что упрощает внедрение технологии в крупных корпорациях. В качестве платформы для расчётов планируется использовать собственный блокчейн Sony — Soneium, реализованный на базе Ethereum Layer-2.

Сейчас проект проходит согласование с финансовым регулятором Японии. В компании отметили, что строго следуют требованиям законодательства для цифровых активов.