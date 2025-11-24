Два дня назад майнер биткоина в одиночку получил вознаграждение в размере 3,146 биткойна. По текущему курсу эта сумма составляет около 266 тысяч долларов.

По информации платформы Mempool.space, майнер решил блок под номером 924 569, использовав для этого примерно 1,2 терахеша вычислительной мощности. Это очень мало по сравнению с хешрейтом крупных пулов.

Помимо базовой награды, майнер дополнительно получил 0,021 биткойна в виде комиссий за транзакции, включенные в блок. Общая сумма его дохода составила чуть более 3,146 биткойна. В соцсетях такое событие назвали невероятной удачей.

Ранее, в октябре, другой майнер в одиночку получил 347 тысяч долларов за решение блока 920 440. В июле еще один майнер также смог получить награду за блок. Этот случай подчеркивает сохраняющуюся возможность индивидуальных успехов в майнинг-индустрии даже в условиях роста централизации добычи.

На фоне сокращения вознаграждений крупные компании стремятся диверсифицировать бизнес и перестраивают свои мощности под нужды искусственного интеллекта.