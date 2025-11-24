По информации платформы Mempool.space, майнер решил блок под номером 924 569, использовав для этого примерно 1,2 терахеша вычислительной мощности. Это очень мало по сравнению с хешрейтом крупных пулов.
Помимо базовой награды, майнер дополнительно получил 0,021 биткойна в виде комиссий за транзакции, включенные в блок. Общая сумма его дохода составила чуть более 3,146 биткойна. В соцсетях такое событие назвали невероятной удачей.
Ранее, в октябре, другой майнер в одиночку получил 347 тысяч долларов за решение блока 920 440. В июле еще один майнер также смог получить награду за блок. Этот случай подчеркивает сохраняющуюся возможность индивидуальных успехов в майнинг-индустрии даже в условиях роста централизации добычи.
На фоне сокращения вознаграждений крупные компании стремятся диверсифицировать бизнес и перестраивают свои мощности под нужды искусственного интеллекта.