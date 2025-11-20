Руководитель криптобиржи объявил о вознаграждении за подтверждение наличия бэкдора в кошельке платформы

Генеральный директор платформы сообщил о готовности выплатить 10 биткоинов тому, кто найдет бэкдор в системе безопасности платформы. Это заявление прозвучало после информации о краже 50 эфиров у криптоплатформы.

Глава биржи призвал специалистов и пользователей провести тщательную проверку кошелька на предмет безопасности. Коды кошелька были опубликованы на платформе GitHub, чтобы дать возможность всем желающим ознакомиться с ними и найти потенциальные ошибки. В компании отметили, что инициатива направлена на повышение доверия к системе и усиление прозрачности работы платформы, а не является реакцией на недавний инцидент.

В программе bug bounty могут принять участие большое количество пользователей и разработчиков по всему миру, что позволит тщательно протестировать безопасность сервиса. Представители биржи также подчеркнули, что соблюдают международные стандарты и процедуры борьбы с отмыванием денег.