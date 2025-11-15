Сайт Конференция
mongalaite
Alibaba разрабатывает новый цифровой инструмент для международных расчетов
Китайский гигант запускает депозитный токен вместо криптовалюты, чтобы обойти строгие ограничения

Китайская компания Alibaba через свою международную торговую платформу начала разработку специального цифрового инструмента, который называется депозитный токен. Об этом сообщил президент компании Го Чжан в интервью CNBC. Это не стабильная монета, как USDT или USDC. Это прямое подтверждение права на средства в коммерческом банке, защищенное законом.

Депозитный токен от Alibaba не будет новой валютой. Он просто передает право на существующие банковские депозиты в цифровой форме. Это значит, что токен не рискует потерять ценность и не нарушает китайские законы. Такой подход позволяет компаниям быстро и безопасно переводить деньги между странами без банковских задержек.

Раньше китайские технологические компании, такие как Ant Group и JD.com, отказались от выпуска стабильных монет в Гонконге после запрета властей. Китай строго запрещает частные криптовалюты и требует полного контроля над любыми цифровыми деньгами. Но бизнес активно ищет способы работать за рубежом.

Токен от Alibaba — это важный шаг, потому что Китай, с одной стороны, хочет сохранить полный контроль над финансами, а с другой — поддерживать глобальную торговлю. Если идея сработает, то токен станет новым стандартом для бизнеса в Азии и за её пределами.

#криптовалюта #криптовалютный рынок #криптоактивы #alibaba #криптоанализ #криптовалютные транзакции #криптовалютные операции #криптовалютные расчеты #депозитный токен
Источник: happycoin.club
