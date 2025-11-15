Китайская компания Alibaba через свою международную торговую платформу начала разработку специального цифрового инструмента, который называется депозитный токен. Об этом сообщил президент компании Го Чжан в интервью CNBC. Это не стабильная монета, как USDT или USDC. Это прямое подтверждение права на средства в коммерческом банке, защищенное законом.
Депозитный токен от Alibaba не будет новой валютой. Он просто передает право на существующие банковские депозиты в цифровой форме. Это значит, что токен не рискует потерять ценность и не нарушает китайские законы. Такой подход позволяет компаниям быстро и безопасно переводить деньги между странами без банковских задержек.
Раньше китайские технологические компании, такие как Ant Group и JD.com, отказались от выпуска стабильных монет в Гонконге после запрета властей. Китай строго запрещает частные криптовалюты и требует полного контроля над любыми цифровыми деньгами. Но бизнес активно ищет способы работать за рубежом.
Токен от Alibaba — это важный шаг, потому что Китай, с одной стороны, хочет сохранить полный контроль над финансами, а с другой — поддерживать глобальную торговлю. Если идея сработает, то токен станет новым стандартом для бизнеса в Азии и за её пределами.