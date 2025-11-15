Компания Tether наращивает золотые резервы и теперь держит в драгметалле больше средств, чем в криптовалюте

Аналитики The Kobeissi Letter сообщили, что Tether продолжает активно скупать физическое золото. По состоянию на третий квартал 2025 года объем золотых запасов достиг 104 тонн, или 12,9 миллиарда долларов. Это вдвое больше, чем в начале года. Компания закупает более одной тонны золота в неделю, став заметным игроком на глобальном рынке драгоценных металлов.

При этом Tether не отказывается и от биткоина. В последнем отчете компания добавила еще почти тысячу BTC к своим резервам. Суммарное количество BTC составляет около 87 000 биткоинов, что по текущим ценам оценивается примерно в 8,9 миллиарда долларов.

Теперь суммарно доля драгметалла в резервах Tether выше, чем доля Bitcoin.

Золото остается ликвидным и независимым от цифровых рисков активом, что делает его привлекательным для диверсификации инвестиционного портфеля. Это говорит о переходе рынка криптовалют к прагматичному управлению рисками. При увеличивающемся давлении регуляторов и большой волатильности рынка компании ищут надежные инструменты для сохранения капитала.