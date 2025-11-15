Сайт Конференция
mongalaite
Tether стала крупнейшим держателем золота среди криптокомпаний
Компания Tether наращивает золотые резервы и теперь держит в драгметалле больше средств, чем в криптовалюте

Аналитики The Kobeissi Letter сообщили, что Tether продолжает активно скупать физическое золото. По состоянию на третий квартал 2025 года объем золотых запасов достиг 104 тонн, или 12,9 миллиарда долларов. Это вдвое больше, чем в начале года. Компания закупает более одной тонны золота в неделю, став заметным игроком на глобальном рынке драгоценных металлов.

При этом Tether не отказывается и от биткоина. В последнем отчете компания добавила еще почти тысячу BTC к своим резервам. Суммарное количество BTC составляет около 87 000 биткоинов, что по текущим ценам оценивается примерно в 8,9 миллиарда долларов.

Теперь суммарно доля драгметалла в резервах Tether выше, чем доля Bitcoin.

Золото остается ликвидным и независимым от цифровых рисков активом, что делает его привлекательным для диверсификации инвестиционного портфеля. Это говорит о переходе рынка криптовалют к прагматичному управлению рисками. При увеличивающемся давлении регуляторов и большой волатильности рынка компании ищут надежные инструменты для сохранения капитала.

#криптовалюта #золото #криптоактивы #биткойн #криптоанализ #tether #криптовалютная платформа #криптовалютные резервы #криптокомпаний
Источник: ru.beincrypto.com
Сергей Анатолич
12:18
Эта мандавошка Литва сидит на заднице у России и ещё права качает. Пора, пора пробивать Сувалкский коридор.
Литва усилит контроль над транзитным участком в Калининградскую область
Алескандр Индустриевич
12:17
У нищуков у которых нет денег на пк всегда пользуется громадным спросом всякое говно. Что графика в играх за это время стала хуже и прогресс застопорился? Прогресс застопорился и графика не стала ху...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Алескандр Индустриевич
12:12
и побежали хомяки... вешаться и выходить в окно.... в какой раз уже... - необучаемые
Зафиксирована рекордная интенсивность распродаж Ethereum крупными инвесторами
swr5
12:11
Steam Deck уже выпускается больше 3-х лет, и это тоже PC хоть и в виде компактного устройства, и которое пользуется громадным спросом. Что графика в играх за это время стала хуже и прогресс застопорил...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
_x86_64s
11:59
Афтор открыл секрет полишинеля, оказывается сетки могут галюцинировать, с разморозкой тебя афтор, они не только могут они это всегда и делают, просто как обычно слышал звон а не знаешь где он... Но а...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Дмитрий Патрушев
11:57
Бернинган, боты тебе мозгов не добавят, как ты был помойным бомжом с заплывшими жиром мозгом, так им и останешься
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Алескандр Индустриевич
11:56
Как раз он и остановился из-за даунов вроде тебя, который с удовольствием покупали 2, 3, 4, 6 гиговые недокарты. А теперь плачут что прогресс лет на 5 остановился. Нищеброды как раз и тормозят развити...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Сергей Лещенков
11:46
О да, прогезззз. Да что ты черт возьми такое несешь? Прогресс уже лет на 5 остановился. Карты отстают от CPU на 5 лет. И ничего не поменяется.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
_x86_64s
11:44
>>> Уж простите, но даже просто скачать такой объём — это проблема. Особенно, если интернет лимитированный по трафик Откуда такая навязчивая идея все скачивать про запас, а главное зачем, или есть пр...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Den Fed
11:44
справку что ты идиот ?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
