Америка официально создает стратегический резерв из биткоина и других криптоактивов

Администрация президента США объявила о создании стратегического резерва цифровых активов. Его основу составят биткоин, эфириум, солана, XRP и кардано. Общая стоимость хранимых активов составляет 20,56 миллиарда долларов. Это первый случай, когда правительство США признает криптовалюты частью национальной финансовой политики наравне с традиционными резервами вроде золота. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что такие шаги позволят Америке возглавить лидерство в новой технологической эпохе и показать миру пример инновационного роста.

Важнейшим изменением в новой финансовой политике стала отмена практики аукционной продажи конфискованных криптоактивов. Ранее правительство регулярно распродавало изъятые криптовалюты, и подобные продажи оказывали сильное давление на крипторынок. Теперь эти средства будут передаваться на долгосрочное хранение, что будет способствовать стабилизации цен и укреплению доверия инвесторов.

Финансовая модель предусматривает постепенное увеличение объёма резервов и развитие блокчейн-инфраструктуры. Это обеспечивает самодостаточность инициативы и снижает риски для налогоплательщиков.

Этот шаг, по мнению экспертов, является значительным прорывом в мировой финансовой политике. Он приравнивает криптовалюты к классическим резервным активам и может подтолкнуть другие страны последовать примеру США. Ожидается рост интереса со стороны крупных институциональных инвесторов и ускорение внедрения блокчейна в традиционные системы расчетов.