Пользователи мессенджера Телеграм получили доступ к покупке токенизированных акций, но эксперты предупреждают об опасностях

Теперь в кошельке внутри Телеграма любой желающий может торговать цифровыми аналогами бумаг крупных компаний, начиная с цены в один доллар в стейблкоинах. Комиссия временно отменена, и рынок работает почти круглосуточно.

Важно понимать, что такие активы не являются настоящими акциями. Это токены, цена которых привязана к реальным ценным бумагам, но без прав собственности или участия в голосованиях. По сути, это спекулятивные инструменты, похожие на деривативы.

В целом эксперты настороженно относятся к таким инвестициям. Аналитики подчеркивают, что Телеграм здесь выступает только как интерфейс, а вся ответственность лежит на участниках рынка. Для пользователей из России добавляется риск санкционных ограничений и блокировок.

Специалисты называют этот продукт инструментом для краткосрочной игры, а не для долгосрочного инвестирования, и напоминают, что в случае проблем вернуть средства будет практически невозможно.

Хотя некоторые эксперты оптимистичнее смотрят на торговлю акциями в мессенджере. Они считают, что интеграция таких инструментов в мессенджер упрощает вход на рынок и особенно удобна для тех, кто использует в торговле криптовалюту, но рекомендуют тщательно проверять обеспеченность токенов реальными активами и не доверять обещаниям без подтверждений.

Торговля акциями в Телеграме это удобно, но рискованно. Их можно использовать, если понимать природу таких активов, но не рассчитывать на такую же защиту, как у традиционных инвесторов.