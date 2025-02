Февральское обновление безопасности Android начинает распространяться на Samsung Galaxy S21 FE 5G в нескольких азиатских регионах.

Компания Samsung обещала, что как можно скорее обновит лучшие телефоны в своем каталоге последним патчем безопасности Android. И хорошим доказательством того, что южнокорейский гигант выполняет свое обещание, является то, что, как подтверждает SamMobile, Samsung начала распространять последнее обновление безопасности Android на свой второй доступный высококлассный смартфон, Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Компания Samsung начала выпуск февральского обновления Android 2025 для моделей Samsung Galaxy S21 FE 5G в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Филиппинах и Вьетнаме с версией прошивки G990EXXSCFYB3 и, как ожидается, распространит его на модели во всех остальных регионах мира в течение ближайших недель.

Новое обновление Android включает в себя февральское обновление безопасности 2025, которое устраняет в общей сложности 51 уязвимость, связанную с безопасностью и конфиденциальностью. Из всех этих проблем безопасности 29 были обнаружены и исправлены самой компанией Google, поскольку они затрагивали ядро Android, а остальные 22 были исправлены компанией Samsung, поскольку они присутствовали только в устройствах Galaxy.

Как обычно, новый патч безопасности также исправляет ряд общих ошибок в пользовательском интерфейсе, One UI, и повышает стабильность и производительность этого устройства Samsung.

Напомним, что Samsung Galaxy S21 FE вышел на рынок немного позже, чем ожидалось, из-за задержки, вызванной дефицитом поставок, и поступил в продажу в январе 2022 года с Android 12 под управлением One UI 4. На сегодняшний день Galaxy S21 FE 5G оснащен One 6.1 на базе Android 14 и, как ожидается, получит обновление до Android 15 с One UI 7.0 в первом квартале 2025 года.

Когда обновление появится на европейском континенте, вы сможете проверить, пришло ли оно на ваш Samsung Galaxy S21 FE 5G, зайдя в панель «Настройки» вашего Samsung Galaxy S21 FE 5G и открыв раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, вам останется только нажать на кнопку «Загрузить и установить» и позволить One UI обновить ваше устройство февральским патчем безопасности Android.