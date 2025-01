Первое обновление безопасности Android 2025 года уже начало поступать на Samsung Galaxy S21 FE в США с версией прошивки G990USQSEGXL4.

Компания Samsung продолжает обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, которые уже несколько лет находятся на рынке, последним патчем безопасности Android, соответствующим январю 2025 года. Таким образом, выпустив последнее обновление безопасности Android для Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold Edition, компания теперь сделала то же самое для своего самого популярного на сегодняшний день недорогого высококлассного смартфона - Samsung Galaxy S21 FE.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, южнокорейский гигант начал выпускать январское обновление Android 2025 на заблокированные оператором варианты Samsung Galaxy S21 FE в США с версией прошивки G990USQSEGXL4, которая, как ожидается, достигнет моделей в остальных регионах мира в ближайшие недели.

Новое обновление безопасности приносит январский патч безопасности 2025 года для Galaxy S21 FE в США, который направлен на устранение 51 уязвимости, связанной с конфиденциальностью и безопасностью, исправление нескольких общих ошибок в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI и повышение стабильности и производительности доступного высококлассного телефона Samsung.

После задержки, вызванной дефицитом поставок, Samsung Galaxy S21 FE наконец-то появится на рынке в январе 2022 года с Android 12 под управлением One UI 4. В настоящее время этот телефон работает под управлением One 6.1 с Android 14 и, как ожидается, получит Android 15 с One UI 7.0 в эти первые месяцы 2025 года.

Как только новое обновление безопасности распространится по всему миру, вы сможете проверить, появилось ли оно на вашем Galaxy S21 FE, зайдя в меню «Настройки» и перейдя в раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», и пусть One UI позаботится об обновлении вашего смартфона первым в этом году патчем безопасности для Android.