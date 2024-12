Nothing запускает Android 15 на своих телефонах с Nothing OS 3.0.

Android 15 выходит на мобильные телефоны Nothing, новая версия операционной системы Google уже совместима с частью каталога лондонской компании. Анонс Nothing сопровождался рядом подробностей, которые наглядно демонстрируют изменения, происходящие с новой версией Android.

Главное изменение, которое предлагает Nothing OS 3.0, - это переход на Android 15. Nothing - одна из первых компаний, которая предложила это обновление своим пользователям. Новая версия операционной системы Google предлагает улучшенный опыт с существенными изменениями.

Вместе с Android 15 в Nothing OS 3.0 появилось новое встроенное приложение фотогалереи. Новая галерея, интегрированная в Nothing OS 3.0, добавляет новые функции, такие как расширенный поиск, а также инструменты редактирования, такие как фильтры, аннотации и дополнения.

В продолжение новых функций в Nothing OS 3.0 интегрированы общие виджеты, которые отображаются на экране блокировки, а их основная функциональность заключается в том, чтобы предложить пользователям способы оставаться на связи. Экран блокировки теперь полностью настраивается.

Переходя к виджетам, Nothing отмечает, что виджеты продуктивности были улучшены, а также интегрирован специальный виджет обратного отсчета. Кроме того, Smart Drawer стал более функциональным благодаря интеграции искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект в Smart Drawer позволит автоматически сортировать приложения по папкам для более эффективного доступа. Общие улучшения, о которых рассказала компания Nothing, в этом обновлении следующие:

Улучшенная панель управления

Улучшенные быстрые настройки

Визуальные улучшения и улучшения производительности

Обновление шрифтов

На сегодняшний день обновление Nothing OS 3.0 доступно для телефонов Nothing Phone (2) и Nothing Phone (2a), в то время как Nothing Phone (1) придется подождать до начала 2025 года.