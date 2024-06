Следующее обновление Samsung обещает быть очень интересным, особенно для пользователей, которые интенсивно используют свои телефоны для фотосъемки.

Только вчера мы говорили о дополнительном обновлении One UI 6.1 перед выходом One UI 7. Это обновление будет называться One UI 6.1.1 и принесет с собой многие из функций искусственного интеллекта, которые, как ожидается, появятся в новом Samsung Galaxy Z Fold 6, хотя это будут далеко не единственные новые функции, которые принесет с собой самое большое из складных устройств корейцев.

Согласно утечке на сайте X от известного автора Ice Universe, в One UI 6.1.1 появится функция, работающая на основе искусственного интеллекта, которая позволит улучшать фотографии в портретном режиме, рисуя картинки. Идея звучит довольно безумно, но автор информации утверждает, что так оно и есть.

В публикации говорится о стилизации путем рисования фотографии в портретном режиме, что говорит о двух вещах: это функция с поддержкой искусственного интеллекта, которая будет доступна только на моделях высокого класса, и это еще один способ дать S Pen больше жизни и полезности (то, о чем мы говорили вчера, было в планах производителя).

Обычно подобные обновления выпускаются только для раскладушек Samsung, но в этом году, похоже, обновление коснется всего семейства Galaxy S и принесет множество функций, которые изначально были разработаны для рынка раскладушек. По данным SAMMobile, в семействе Galaxy S обновление будет по-прежнему называться One UI 6.1.

Предыдущие источники сообщали, что One UI 6.1.1 якобы принесет с собой еще одну функцию искусственного интеллекта, которая позволит превращать эскизы в полноценные наброски и изображения в Samsung Notes. Однако эта функция будет доступна только на устройствах с поддержкой S Pen.