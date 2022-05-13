Разработчики из O.T.K Games и издательство Rainy Frog на своей официальной странице в Twitter опубликовали трейлер Sword of the Vagrant — консольных версий ролевого 2D-экшена The Vagrant.
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Релиз игры изначально был запланирован на начало лета, о чём ранее сообщало популярное геймерское издание Weekly Famitsu. При этом отмечалось, что этот двухмерный ролевой файтинг будет доступен для таких популярных игровых консолей как PS4, PS5, Nintendo Switch и Xbox One.
Продолжительность приуроченного к выпуску игры трейлера хотя и не превышает нескольких минут, но оказалась вполне достаточной для того, чтобы уловить её суть. Так, по сюжету представленной нарезки, главной героиней Sword of the Vagrant станет странствующая наёмница с красивым именем Вивиан. Её предстоит постичь все тайны и секреты своего детства, вступить в тяжёлую борьбу со встречающимися на её пути монстрами и миновать всевозможные препятствия в виде дремучих лесов и волшебных замков с призраками.
Также в представленном ролике подтверждена вся платформенная поддержка геймплея, хотя о точных сроках его выхода не сказано ни слова. Не добавила ясности по этому поводу и расплывчатая формулировка Rainy Frog «Скоро...», хотя по идее релизный график не должен сдвинуться в сторону июля.
В общем, ждать осталось недолго, а это значит, что совсем скоро геймеры, которым полюбилась дебютировавшая летом 2018 года The Vargant, смогут вновь погрузиться в этот таинственный мир, заплатив за него от 4 до 10 долларов США, поскольку создатели предлагают 70-процентную скидку за покупку игры по предзаказу до 26 мая.