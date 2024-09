Блоги Nata15

Статья сообщает о том, что все модели iPhone 16, включая iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, оснащены одинаковым объемом оперативной памяти — 8 ГБ. Для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus это увеличение объема ОЗУ по сравнению с их предшественниками, что, вероятно, объясняет их поддержку новых функций, недоступных для iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Также упоминается, что предварительные заказы на iPhone 16 начнутся 13 сентября 2024 года, а продажи стартуют 20 сентября.