Статья сообщает о том, что все модели iPhone 16, включая iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, оснащены одинаковым объемом оперативной памяти — 8 ГБ. Для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus это увеличение объема ОЗУ по сравнению с их предшественниками, что, вероятно, объясняет их поддержку новых функций, недоступных для iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Также упоминается, что предварительные заказы на iPhone 16 начнутся 13 сентября 2024 года, а продажи стартуют 20 сентября.

Все модели iPhone 16 получили одинаковое количество оперативной памяти — 8 ГБ. Модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max сохранили тот же объем оперативной памяти, который был у их предшественников, то есть у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Это означает, что их производительность в отношении многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями останется на прежнем уровне.



В то же время, более базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили увеличенное количество оперативной памяти — 8 ГБ вместо 6 ГБ у их предшественников, iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Это повышение объема ОЗУ, вероятно, улучшит общую производительность и стабильность работы этих устройств.



Изменение объема оперативной памяти может объяснить, почему iPhone 15 и iPhone 15 Plus не будут поддерживать новый набор функций Apple Intelligence, который станет доступен для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Эти новые функции, скорее всего, требуют увеличенного объема ОЗУ для полноценной работы, что и объясняет необходимость в дополнительной памяти.



Все модели iPhone 16 будут доступны для предварительного заказа начиная с пятницы, 13 сентября 2024 года. Официальные продажи начнутся через неделю, 20 сентября. Ожидается, что новые модели привлекут внимание пользователей своими улучшенными характеристиками и новыми возможностями, которые предоставит обновлённое программное обеспечение и увеличенный объём оперативной памяти.