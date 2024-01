Это мобильный экшен, в которых знакомые герои (Данте, Вергилий, Неро) будут сражаться с новыми и старыми монстрами в уникальных локациях

Фанаты Devil May Cry долго ждали новую часть, которая, оказывается, уже доступна — однако не на ожидаемых игровых платформах. Devil May Cry: Peak of Combat представляет собой мобильный экшен с участием знакомых героев, включая Данте, Вергилия и Неро. Последний трейлер, хотя и демонстрирует геймплей в стиле оригинальной пенталогии, также выделяется просадками кадровой частоты, что вызвало негодование в комментариях и собрало 3,3 тысячи дизлайков при 3,7 тысячи лайков.

Видео показывает усилия разработчиков, которые дополнительно оптимизировали частоту кадров, чтобы игроки могли лучше оценить движения Вергилия. Комментарии выражают как недовольство, так и признание: от замечаний о провалах кадров до признания Capcom за их труды. Премьера Devil May Cry: Peak of Combat состоялась 10 января, и игра доступна для скачивания на устройствах iOS.