По задумке производителя, Looking Glass Go делает воспоминания чуть более «живыми»

Looking Glass Factory представила свою последнюю инновацию - портативный голографический дисплей под названием Looking Glass Go. Этот продукт отличается не только своей компактностью, которая позволяет удобно носить его в кармане, но и способностью придавать воспоминаниям более реалистичный характер.

Looking Glass Go является первым в своем роде портативным голографическим дисплеем, предоставляющим пользователям 6-дюймовый 3D-экран на складной подставке. Примечательно то, что для просмотра трехмерного контента не требуются специальные очки. Хотя устройство не оснащено собственным аккумулятором, предусмотрена возможность подключения специального модуля, обеспечивающего до 2 часов автономной работы. Также существует опция подключения к Mac (с чипами M-серии) или компьютерам на Windows через USB Type-C.

Для создания трехмерных изображений на Looking Glass Go предусмотрено несколько подходов. Пользователи могут преобразовывать обычные снимки в трехмерные, используя фирменную утилиту на основе искусственного интеллекта. Дополнительно можно воспользоваться смартфоном с функцией пространственной съемки, например, iPhone 15 Pro. Помимо этого, есть возможность загружать разнообразные 3D-модели и изображения, отсканированные при помощи утилиты Luma AI. Уникальный сервис Liteforms дает возможность создавать голографических персонажей для виртуального общения, включая использование различных языковых моделей, таких как ChatGPT.

Эта инновационная новинка доступна на Kickstarter по цене от $199 для первых заказчиков, а начало поставок запланировано на июнь следующего года. Приобретение Looking Glass Go обещает изменить представление о восприятии трехмерного контента в повседневной жизни, предоставляя новые возможности для виртуального взаимодействия и творчества.