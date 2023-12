Поскольку первый сезон шоу оказался невероятно успешным, продолжение будет — однако его придётся подождать

В этом году нас порадовали многочисленные экранизации популярных видеоигр, но особенное внимание привлекает адаптация The Last of Us от HBO. В свете ошеломительного успеха первого сезона стало известно, что продолжение не за горами, но фанатам придется проявить терпение.

реклама

На панели A Night in the Writers’ Room, организованной изданием Variety, шоураннер Крейг Мазин поделился захватывающими новостями о своем последнем проекте. Согласно раскрываемой информации, съемки второго сезона телеверсии The Last of Us Part II запланированы на 12 февраля 2024 года.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Оказавшись в центре внимания, второй сезон столкнулся с трудностями, вызванными забастовками сценаристов и актеров. В кулуарах распространяется слух, что роль Эбби в сериале достанется Кейтлин Дивер, известной по фильму «Никто тебя не спасет». Вот как развиваются события в захватывающем мире The Last of Us.