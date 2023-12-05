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В этом году нас порадовали многочисленные экранизации популярных видеоигр, но особенное внимание привлекает адаптация The Last of Us от HBO. В свете ошеломительного успеха первого сезона стало известно, что продолжение не за горами, но фанатам придется проявить терпение.
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На панели A Night in the Writers’ Room, организованной изданием Variety, шоураннер Крейг Мазин поделился захватывающими новостями о своем последнем проекте. Согласно раскрываемой информации, съемки второго сезона телеверсии The Last of Us Part II запланированы на 12 февраля 2024 года.
Оказавшись в центре внимания, второй сезон столкнулся с трудностями, вызванными забастовками сценаристов и актеров. В кулуарах распространяется слух, что роль Эбби в сериале достанется Кейтлин Дивер, известной по фильму «Никто тебя не спасет». Вот как развиваются события в захватывающем мире The Last of Us.