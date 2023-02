HD Technologia опубликовали сравнение 7950X3D и i9 13900K в 22 играх

Процессоры AMD серии Ryzen 7000 с 3D V-Cache выйдут на рынок на следующей неделе, и вместе с выходом на рынок, очевидно, появятся и обзоры этих процессоров. Как и многие другие компании, AMD подготовила для СМИ руководство для рецензентов, чтобы дать им некоторые ориентиры, а также ожидаемые цифры бенчмарков, основанные на тестовом оборудовании, которое AMD использовала внутри компании.

реклама

Часть этого руководства появилась в Интернете благодаря сайту под названием HD Tecnologia. Для тех, кто не может дождаться обзоров она дает представление о том, чего следует ожидать, по крайней мере, на основе игр, протестированных самой AMD.

AMD противопоставила Ryzen 9 7950X3D процессору Core i9 13900K от Intel, обе системы были оснащены 32 ГБ памяти DDR5-6000 и жидкостным охлаждением. Тесты проводились как с Radeon RX 7900 XTX от AMD, так и с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Мы не будем вдаваться в подробности различных бенчмарков, так как вы можете найти их ниже, но, согласно данным AMD, их творение вышло на первое место с 5,6-процентной победой над процессором Intel в 1080p при использовании Radeon RX 7900 XTX и на 6 процентов при использовании GeForce RTX 4090. Это произошло в 22 различных играх, причем в Horizon Zero Dawn и F1 2021 процессор AMD оторвался сильнее всего, а в Cyberpunk 2077 и тесте CPU в Ashes of the Singularity проиграл несколько процентов.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Overclockers, конечно же, подготовят для вас обзор к моменту выхода новых процессоров на следующей неделе, так что вам придётся подождать, чтобы узнать, соответствуют ли собственные данные AMD действительности.