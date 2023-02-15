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Fatality - Мошенники использовали Mortal Kombat для кражи криптовалюты
Мошенники, занимающиеся распространением программ-вымогателей, использовали классическую видеоигру Mortal Kombat, для того чтобы лишить неудачливых жертв их биткоинов и эфириума.
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Как сообщает PCMag, атака была направлена на компьютеры под управлением Windows через электронные письма, якобы от криптокошелька и платежной платформы CoinPayments. Письма информировали пользователей о том, что их попытки совершить платеж "затянулись", после чего вредоносный ZIP-файл блокировал их компьютеры и представлял записку с требованием выкупа в стиле Mortal Kombat.

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Эта записка направляла пользователей на приложение для обмена сообщениями, через которое они могли связаться со злоумышленниками и заплатить биткоины, необходимые для разблокирования их файлов.

По данным подразделения кибербезопасности Talos коммуникационного гиганта Cisco, атака была направлена на все типы пользователей, от крупных корпораций до частных лиц.

В своем отчёте Talos заявил: "MortalKombat не удалял теневые копии томов на компьютере жертвы. Тем не менее, он повреждает проводник Windows, удаляет приложения и папки из загрузчика и отключает командное окно Run на машине жертвы, делая ее неработоспособной".

По данным Talos, использованный вредоносный ZIP-файл также содержал другую вредоносную программу под названием Laplas Clipper, предназначенную для опустошения криптовалютных кошельков жертв.

"Laplas Clipper отслеживает буфер обмена зараженного компьютера на предмет наличия адресов криптовалютных кошельков", - говорится в отчёте Talos.

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"Как только вредоносная программа находит адрес кошелька жертвы, она отправляет его контролируемому злоумышленником боту Clipper, который генерирует похожий адрес кошелька и перезаписывает его в буфер обмена компьютера жертвы".

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#мошенники #mortal kombat #крипта
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