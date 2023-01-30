Учйные из MIT разработали молекулу, которая многократно повышает эффективность доставки лекарства к раковой клетке

Ученые из Массачусетского технологического института разработали молекулы в форме круглой щётки, которые могут переносить группы различных лекарств от рака в правильном соотношении. Испытания на мышах показали значительное улучшение результатов по сравнению с тем, если бы лекарства давали в свободном виде.

реклама

Существующие лекарства от рака могут быть эффективными в борьбе с болезнью, но, к сожалению, они не всегда попадают именно туда, куда нужно, в нужном количестве, что приводит к целому ряду токсичных побочных эффектов. Группы препаратов могут многократно увеличить потенциал борьбы с раком - но еще труднее направить их к цели.

"Если вы вводите в организм три препарата, вероятность того, что правильное соотношение этих препаратов попадет в раковую клетку одновременно, может быть очень низкой", - говорит Джеремайя Джонсон, соавтор исследования. "Препараты обладают различными свойствами, которые заставляют их попадать в разные места".

Поэтому команда MIT разработала тип молекулы, которая может быть модифицирована таким образом, чтобы содержать несколько типов лекарств в точном соотношении, сохраняя их инертными, пока они не достигнут раковых клеток. Молекулы лекарств связываются с мономерами, затем все это смешивается вместе, чтобы эти строительные блоки образовали полимеры. В результате образуется своего рода цепочка, в которой "спящие" лекарства выступают из центрального стержня, придавая молекуле форму круглой щётки.

Сначала группа исследователей протестировала носители лекарств против раковых клеток в лабораторной посуде, чтобы определить наиболее эффективные соотношения трех противораковых препаратов, используемых для лечения множественной миеломы: бортезомиба, иммуностимулирующего препарата помалидомида и противовоспалительного средства дексаметазона.

После того, как исследователи определили идеальные соотношения, они ввели препараты через молекулы мышам с множественной миеломой. И, как оказалось, молекулы, содержащие все три препарата, значительно замедляли рост опухоли, по сравнению с тем, когда препараты вводились в свободном виде в тех же соотношениях. Это также уменьшило побочные эффекты.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Однако, эти исследования находятся на ранней стадии, и результаты, полученные на мышах, не всегда могут переноситься на людей. Исследователи планируют продолжить разработку новых молекул для последующих клинических испытаний, а также изучить другие комбинации лекарств, которые они могут переносить.