Ученые из Массачусетского технологического института разработали молекулы в форме круглой щётки, которые могут переносить группы различных лекарств от рака в правильном соотношении. Испытания на мышах показали значительное улучшение результатов по сравнению с тем, если бы лекарства давали в свободном виде.
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Существующие лекарства от рака могут быть эффективными в борьбе с болезнью, но, к сожалению, они не всегда попадают именно туда, куда нужно, в нужном количестве, что приводит к целому ряду токсичных побочных эффектов. Группы препаратов могут многократно увеличить потенциал борьбы с раком - но еще труднее направить их к цели.
"Если вы вводите в организм три препарата, вероятность того, что правильное соотношение этих препаратов попадет в раковую клетку одновременно, может быть очень низкой", - говорит Джеремайя Джонсон, соавтор исследования. "Препараты обладают различными свойствами, которые заставляют их попадать в разные места".
Поэтому команда MIT разработала тип молекулы, которая может быть модифицирована таким образом, чтобы содержать несколько типов лекарств в точном соотношении, сохраняя их инертными, пока они не достигнут раковых клеток. Молекулы лекарств связываются с мономерами, затем все это смешивается вместе, чтобы эти строительные блоки образовали полимеры. В результате образуется своего рода цепочка, в которой "спящие" лекарства выступают из центрального стержня, придавая молекуле форму круглой щётки.
Сначала группа исследователей протестировала носители лекарств против раковых клеток в лабораторной посуде, чтобы определить наиболее эффективные соотношения трех противораковых препаратов, используемых для лечения множественной миеломы: бортезомиба, иммуностимулирующего препарата помалидомида и противовоспалительного средства дексаметазона.
После того, как исследователи определили идеальные соотношения, они ввели препараты через молекулы мышам с множественной миеломой. И, как оказалось, молекулы, содержащие все три препарата, значительно замедляли рост опухоли, по сравнению с тем, когда препараты вводились в свободном виде в тех же соотношениях. Это также уменьшило побочные эффекты.
Однако, эти исследования находятся на ранней стадии, и результаты, полученные на мышах, не всегда могут переноситься на людей. Исследователи планируют продолжить разработку новых молекул для последующих клинических испытаний, а также изучить другие комбинации лекарств, которые они могут переносить.