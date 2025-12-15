Пока траектория межзвёздной кометы 3I/ATLAS подходит к максимальному сближению с Землёй 19 декабря, за ней наблюдают не только космические агентства, но и Организация Объединённых Наций.

Комета, которая приблизится к нашей планете на расстояние примерно 270 миллионов километров 19 декабря, будет отслеживаться телескопами по всему миру, чтобы астрономы могли точно определить её местоположение и сделать прогнозы относительно подобных объектов в будущем.

Фотография 3I/ATLAS от 26 ноября

Сообщается, что международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) при ООН завершила примерно половину своей кампании по наблюдению за 3I/ATLAS и планирует опубликовать результаты в следующем году. Сеть состоит из более чем 80 обсерваторий по всему миру.

НАСА координирует работу IAWN по наблюдению за 3I/ATLAS — первым межзвёздным объектом, за которым велось наблюдение с момента начала кампании в 2017 году. В 2020 и 2021 годах сеть IAWN наблюдала за потенциально опасным околоземным астероидом Апофис, а новая кампания ожидается в период с 2027 по 2029 год, когда астероид вновь приблизится к Земле на близкое, но безопасное расстояние.

«Идея этих кампаний заключается в совершенствовании технических возможностей измерения положения астероидов и комет на небе. Мы называем это астрометрией», - сказал профессор-исследователь на факультете астрономии Мэрилендского университета Джеймс Бауэр о работе IAWN.

Исследователи будут тестировать новый метод астрометрии для отслеживания траектории 3I / ATLAS, который может быть полезен для определения того, как отправить космический аппарат к подобной комете в будущем.

«Мы хотим, чтобы сообщество использовало самые современные и эффективные методы», — сказал Бауэр. «Предстоящее сближение межзвёздной кометы с Солнцем хорошо совпадает с запланированным графиком наблюдений команды, а поскольку 3I/ATLAS была видна в обсерваториях сети и представляла большой интерес, это казалось отличным вариантом».

IAWN планировала подобную кампанию по наблюдению с октября 2024 года, поэтому комета 3I/ATLAS стала поздним, но удачным подарком, когда её впервые заметили в конце июня. Исследователь отметил, что точное определение местоположения кометы сопряжено с трудностями из-за изменения яркости и комы — облака газа и пыли, которое образуется вокруг ядра и хвоста кометы по мере её нагревания и приближения к Солнцу. Эти факторы могут увеличивать видимый размер кометы и затруднять определение её местоположения.

Траектория 3I/ATLAS

Хотя объект 3I/ATLAS возник за пределами Солнечной системы, он демонстрирует такое классическое поведение, что его можно назвать «почти кометой», — сказал Бауэр. Например, в его состав входят вода и углекислый газ, которые ведут себя так же, как и в обычных кометах нашей Солнечной системы.

Интерес сообщества был высоким. Гражданские учёные, крупные и небольшие обсерватории, а также научные организации сформировали рекордное количество участников кампании — 171 человек — на первом собрании кампании IAWN 3I/ATLAS в октябре.

Учёный сказал, что благодарен сообществу за уделенное время и проявленный интерес, поскольку это помогает астрономам совершенствовать свои методы определения местоположения объектов на небе, в том числе «наблюдать» за другими околоземными астероидами и объектами, которые приближаются к нашей планете.