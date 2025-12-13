Археологи, проводившие подводные раскопки у берегов Александрии в Египте, обнаружили останки баржи возрастом 2000 лет, построенной во времена Птолемеев.

Во время погружения у берегов Египта подводные археологи обнаружили останки судна возрастом 2000 лет, которое могло быть роскошной «баржей для увеселений» древней элиты.

Команда обнаружила баржу в древней гавани Александрии, столицы Египта в период правления Птолемеев (304–30 гг. до н. э.) и крупного города, когда в регионе доминировала Римская империя.

Водолаз с одной из досок, поднятых с затонувшего корабля.

Обломки корабля состоят из нескольких хорошо сохранившихся деревянных брусьев длиной около 28 метров. Сама баржа была около 35 метров в длину и 7 метров в ширину. Глава экспедиции считает, что это был «таламагос» — греческое слово, которое буквально означает «перевозчик кают» и использовалось для описания плавучих дворцов в Египте времён Птолемеев.

Команда обнаружила останки судна в октябре во время подводных раскопок ныне затонувших руин храма Исиды. Храм когда-то располагался на острове Антиродос, который сейчас находится под водой, и входил в состав «Великого порта», или Большой гавани, которая использовалась в Александрии в эпоху Птолемеев. Храм был разрушен, вероятно, во время землетрясения примерно в 50 году нашей эры, а остров ушёл под воду между IV и VIII веками.

Археологи считают, что прогулочная баржа имела роскошно украшенную центральную каюту и приводилась в движение вёслами. Остатков такого судна никогда не находили, хотя они были описаны античными авторами и изображены в египетском искусстве.

Гигантские прогулочные баржи были популярны во времена правления династии Птолемеев в Египте. Греческий географ I века до н. э. Страбон описывал, как они перевозили богачей между излюбленными местами: «... они устраивают пиры в лодках с каютами, на которых они плывут в гущу циами [египетских лотосов, растущих в пресной воде] и в тень листьев».

Во времена Страбона Александрия находилась под прямым контролем Рима. Смена режима произошла после битвы при Акциуме в 31 году до н. э., когда военно-морские силы под командованием римского лидера Октавиана (впоследствии Августа) разгромили флот Клеопатры VII (последней правительницы династии Птолемеев) и её возлюбленного, римского мятежника Марка Антония.

Как именно найденное судно оказалось у острова Антиродос, неизвестно.

«Это интригующее затонувшее судно могло использоваться в каналах Александрии, как описывал Страбон, — говорится в заявлении. Но оно было найдено недалеко от подводных руин храма Исиды на Антиродосе и, возможно, пострадало во время землетрясений.

В результате исследователи предположили, что эта баржа использовалась в ритуальных целях. Возможно, она была частью «navigatio iside» — морской церемонии, проводившейся в Александрии в эпоху Римской империи, когда процессия в честь Исиды проносила по улицам богато украшенное судно под названием «Навигиум». Макет корабля представлял собой солнечную ладью, на которой египетские боги путешествовали по небу (Исида была богиней моря).

Это, в свою очередь, может означать, что «это судно совершало ежегодное ритуальное путешествие богини из Большого порта Александрии в святилище Осириса в Канопусе, вдоль Канопского канала Нила» , сказал исследователь.