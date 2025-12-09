Хуанг также похвалил Дональда Трампа за то, как он управляет экономикой США

На этой неделе в интервью Джо Рогану генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг обсудил широкий спектр тем, включая будущее искусственного интеллекта, его влияние на национальную безопасность и борьбу крупных технологических компаний за превосходство в области ИИ. Он также рассказал о становлении Nvidia и о том, как графические процессоры превратились из доступного игрового оборудования в сверхдорогие чипы, которые сегодня используются в самых сложных моделях ИИ. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг на подкасте у Джо Рогана

На вопрос о том, может ли победа США в гонке ИИ над Китаем и другими противниками иметь решающее значение для национальной безопасности, Хуанг ответил, что никто на самом деле не знает, как ИИ повлияет на нашу жизнь и какие последствия он будет иметь для геополитики.

Хуанг также сравнил гонку вооружений в сфере ИИ с холодной войной и Манхэттенским проектом, отметив, что технологические достижения на протяжении всей истории человечества всегда приводили к появлению новых сверхдержав — будь то в сфере информации, энергетики или военного потенциала.

На вопрос о предсказании Илона Маска о том, что вероятность того, что ИИ уничтожит человечество, составляет 20%, Хуанг ответил уклончиво, но дал понять, что не верит в преобладающие теории об апокалипсисе, связанном с ИИ. Он сказал, что переход к возможному будущему с использованием ИИ будет гораздо менее разрушительным, чем предсказывали многие пророки конца света.

Хотя большая часть двух с половиной часового разговора была посвящена искусственному интеллекту, Роган также спросил Хуанга, что тот думает о том, как Трамп управляет экономикой США. Генеральный директор Nvidia высоко оценил политику президента, заявив, что негативные отзывы о его администрации не отражают в полной мере его усилия по привлечению в США важнейших технологий и передовых производственных рабочих мест.

Роган и Хуанг также обсудили огромные потребности центров обработки данных в искусственном интеллекте в электроэнергии и решения, которые предлагают технологические компании для преодоления кризиса. Сообщается, что Google изучает возможность создания центров обработки данных с искусственным интеллектом на солнечных батареях в космосе. Хуанг прогнозирует, что большинство крупных игроков в сфере ИИ построят атомные электростанции в течение следующих семи лет, чтобы удовлетворить спрос.