AnLesha
MWM: Норвежские F-35 завершили миссию по «защите Польши от российских войск»
Military Watch сообщает, что королевские ВВС Норвегии завершили миссию по развертыванию вблизи границ с Украиной

Зарубежное издание Military Watch Magazine сообщает, что  норвежские истребители F-35 завершили свою миссию в Польше и вернулись на базу. С августа они защищали воздушное пространство Польши и аэропорт Жешув, ключевой узел для помощи Украине, расположенный менее чем в 80 км от границы. Эта операция проводилась под командованием НАТО совместно с Нидерландами.


Истребители, находясь в постоянной готовности, поднимались в воздух, в том числе во время массированных ракетных и дроновых ударов. Современные радары F-35 позволяли им собирать ценную информацию и служить командными центрами для других самолётов, например, польских F-16. Считается, что они также собирали данные о российских системах ПВО, таких как С-300.

Издание пишет, что решение нарастить военное присутствие в Польше было принято из-за эскалации напряжённости с Россией. В это же время участились инциденты с российскими самолётами у границ НАТО. В 2025 году Норвегия якобы зафиксировала три случая нарушения своего воздушного пространства, что положило конец десятилетнему спокойствию. Подобные действия привели к жёстким заявлениям некоторых стран НАТО о готовности сбивать нарушителей. Несмотря на завершение ротации, сообщается, что Норвегия готова к новым миссиям, а роль F-35 в защите восточного фланга альянса будет расти.

#геополитика #вооруженные силы
Источник: militarywatchmagazine.com
