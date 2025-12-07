Ожидается, что на GTC 2026 NVIDIA расскажет о прогрессе в разработке Vera Rubin и будущих графических процессоров Feynman для ИИ

Компания NVIDIA объявила сроки проведения следующего мероприятия GTC. Согласно официальной информации, мероприятие пройдёт в Сан-Хосе и начнётся 15 марта 2026 года.

NVIDIA активно демонстрирует миру свою работу в области потребительского оборудования и ИИ. В этом году компания провела два основных доклада на конференции GTC: обычный в Сан-Хосе, и ещё один «неожиданный» в прошлом месяце в Вашингтоне, который был больше посвящён тому, как компания будет формировать политику США в области ИИ.

Согласно информации на официальном сайте NVIDIA, на GTC 2026 будут проходить семинары, посвящённые технологическому стеку NVIDIA, в первую очередь библиотекам CUDA и достижениям в области робототехники. Генеральный директор Дженсен Хуанг выступит с основным докладом 16 марта, и, судя по ожидаемым анонсам, они будут в основном посвящены инфраструктуре искусственного интеллекта. На GTC 2025 мы увидели презентацию Blackwell Ultra, DGX Spark и узнали о планах на суперускоритель Vera Rubin.

Теперь мы знаем, что на конференции GTC 2026 Vera Rubin будет «гвоздём программы», главным образом потому, что NVIDIA, как ожидается, будет массово производить ИИ-кластеры на основе этой архитектуры во второй половине 2026 года. Vera Rubin привнесёт несколько усовершенствований, среди которых использование памяти HBM4, 3-нм техпроцесс TSMC и значительные улучшения в сетевом стеке. Ожидается, что производительность сильно возрастёт по сравнению с архитектурой Blackwell, т.к. Vera Rubin будет определять будущее портфеля ИИ-решений NVIDIA.

Поскольку GTC посвящена исключительно искусственному интеллекту, анонсов в потребительском сегменте ожидается немного, в основном потому, что NVIDIA проведёт их презентацию на выставке CES 2026 в грядущем январе. Помимо суперускорителя, Дженсен, скорее всего, расскажет и о графических процессорах следующего поколения на архитектуре Feynman.