Ожидается, что HBM4 от Samsung станет ведущим решением благодаря более высокой скорости передачи данных и конкурентоспособным ценам

Несколько недель назад компания Samsung официально объявила о том, что завоевала доверие NVIDIA с помощью HBM4, но более важным этапом является достижение компанией уровня выхода годной продукции при переходе к массовому производству. Согласно отраслевым отчётам, ожидается, что технология Samsung 1c DRAM в сочетании с 4-нм базовым кристаллом обеспечит ожидаемый уровень выхода годной продукции, что приблизит компанию к сотрудничеству с NVIDIA.

Ключевыми преимуществами HBM4 от Samsung станут конкурентоспособная цена и скорость передачи данных на уровне 11 Гбит/с, которая, как утверждается, будет самой высокой на рынке. По данным источников, в четверг Samsung завершила внутреннее одобрение готовности к серийному производству чипов HBM4 — это последний этап перед серийным выпуском. Компания уже поставляет образцы ключевым клиентам для тестирования качества, и аналитики ожидают итогового решения уже в этом месяце.

NVIDIA стремится диверсифицировать свою цепочку поставок и обеспечить достаточный объём DRAM для плавного запуска Vera Rubin, поэтому включение Samsung в список партнёров по HBM является важным шагом для компании. Что касается корейского гиганта, то его бизнес в сфере DRAM уже несколько кварталов терпит убытки из-за неутешительных результатов по выходу годной продукции.