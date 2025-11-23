Сайт Конференция
Самая длинная в мире подводная пещера оказалась ещё длиннее, чем думали учёные
По последним данным, длина рекордной подводной системы пещер составляет 524 километра

Спелеодайверы продолжают открывать новые участки грандиозной подводной системы Окс-Бель-Ха (Ox Bel Ha) близ мексиканского Тулума. На начало этого года на карту уже был нанесён 521 километр подземного лабиринта — и, возможно, что это не предел.

Название Окс-Бель-Ха, с языка майя переводится как "три водных пути". Эта система является второй по протяжённости в мире, уступая лишь Мамонтовой пещере в Кентукки (686 км). Однако, в отличие от своей "сухой" соперницы, Окс-Бель-Ха полностью заполнена водой, что делает её исследование невероятно сложным.

Западные исследователи обнаружили эту систему в 1996 году, а активное изучение началось спустя несколько лет. С тех пор дайверы методично проникают всё глубже в подводный лабиринт. Их работа сопряжена с огромным риском: при картографировании каждого нового участка необходимо тщательно следить за запасом кислорода и плавучестью, прокладывая за собой направляющую леску. Эта леска — не только путь к спасению, но и измерительный инструмент, и отметка на гигантской карте, фиксирующая уже пройденные залы, карстовые провалы и причудливые известковые образования.

Несколько лет назад кропотливая работа принесла плоды: во время повторного обследования старых туннелей команде дайверов удалось обнаружить около 10 км новых ходов, ведущих в совершенно нетронутую область."К нашему удивлению, всё указывало на то, что мы здесь первые", — поделились они в 2023 году в журнале In Depth.

Согласно отчётам организации CINDAQ, с того момента общая протяжённость исследованных ходов выросла с 496,8 до 524 километров. Интересно, что в 2018 году Окс-Бель-Ха ненадолго лишилась статуса самой длинной подводной пещеры, когда дайверы обнаружили соединение между двумя другими системами в Мексике. Помимо рекордов, некоторые залы Окс-Бель-Ха хранят бесценные артефакты древней цивилизации майя. Однако сегодня Окс-Бел-Ха уверенно вернулась на первое место.

Источник: sciencealert.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter