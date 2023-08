Оба экипажа катапультировались из советского самолёта МиГ-23 Flogger, который через несколько секунд неуправляемо упал на землю.

Частный самолет МиГ-23УБ Flogger разбился в воскресенье во время завершения авиашоу Thunder Over Michigan в Ипсиланти, штат Мичиган.

На видеозаписи видно, как МиГ-23УБ выполняет неглубокий левый разворот, после чего два члена экипажа катапультируются. После этого МиГ врезался в землю. По сообщению WDIV, оба члена экипажа благополучно катапультировались и были извлечены из воды, однако пока нет информации о том, пострадали ли они на земле.

Есть информация, которую мы пока не можем подтвердить, что МиГ мог задеть территорию жилого дома. Detroitnews.com сообщает, что "самолет упал рядом с лужайкой жилого комплекса The Waverly on the Lake в Бельвиле".

МиГ-23УБ, регистрационный номер N23UB, принадлежал бывшему пилоту военно-морского самолёта A-6 Intruder Дэну Филеру.

В этом году N23UB участвовал в авиасалонах и порадовал своих поклонников. Такие сложные истребители советской эпохи в летающем виде - большая редкость. 28 июля на выставке Experimental Aircraft Association's AirVenture в Ошкоше (штат Висконсин) с самолетом N23UB произошел инцидент. Во время пролёта над полем с самолета упал на землю кусок лобового стекла.