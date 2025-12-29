Однажды у меня был ноутбук MSI Alpha 15 на основе AMD Ryzen и Radeon RX 5600M. Плохое это было устройство. Качественных драйверов для AMD Radeon так и не дождался. Но отличительной особенностью того ноутбука был ветхий корпус, буквально рассыпавшийся на кусочки спустя три года эксплуатации. Однако сейчас речь пойдёт не про поделку от MSI и AMD. Сейчас речь пойдёт про гораздо более качественный, но всё же ветхий HP ProBook 4710S.

Внешне ноутбук выглядит неплохо. В наличии полноценная клавиатура, VGA и HDMI выходы, целых 4 USB порта, DVD-привод, RJ45 (LAN). Также в наличии слот ExpressCard и подключения карт памяти с аудиоконнекторами. Ну а между дисководом и USB разместилось гнездо подключения к телефонной линии под заглушкой (модем 56k).

На наклейках указана информация про установленные модули в ноутбуке. Днище, как можно заметить, не имеет отверстий под винты крепления. Да и вентиляционных отверстий тоже не видно. Этот нюанс ещё доставит проблем при разборке устройства. Зато батарея быстросъёмная, что очень хорошо.

Если потрясти ноутбук, можно услышать характерный шум отвалившихся кусочков пластика. Ну и сам корпус требует небольшого ремонта.

Давайте посмотрим на BIOS с графическим интерфейсом. Есть основная информация об устройстве. Функция DriveLock, как я понимаю, позволяет зашифровать диск, а Disk Sanitizer позволяет полностью стереть данные. Также в наличии утилиты системной диагностики.

В целом тут диагностировать нечего. Всё работает как положено. Устройство просто просит немного обслуживания и ремонта. Ну и ШИМ-подсветка при неполной яркости дисплея бросается в камеру.

С операционной системой тоже порядок. Только аудиодрайвер нужно бы переустановить. Какой-то кривой сейчас установлен и постоянно нагружает процессор на два процента. Датчики видеокарты показывают температуру в районе 56 градусов, когда на радиаторе всего около 37 градусов. Но скажу сразу — это нормально. Даже после замены пасты ничего кардинально не изменилось в плане температур. Ну а минус 163 градуса на шейдерных ядрах AMD Radeon — это вообще классика.

Вот и заменили драйвер аудио. Хотя это было сделано в самом конце обслуживания и завершения тестов. Но оставлю здесь. Ну и ещё убрал ограничения, установленные в дополнительных параметрах загрузки Windows. Не знаю, зачем и почему они были установлены, но из-за них терялся один гигабайт оперативной памяти.

В любом случае, давайте вернёмся к разборке. Под аккумулятором есть несколько винтов. В остальном ноутбук разбирается с верхней стороны.

Система охлаждения берёт воздух через клавиатуру, потому внутри на радиаторе не будет валенков пыли.

Оперативная память набрана модулями DDR2 Crucial и A-DATA по 2 гигабайта каждый.

К основному диску подобраться ещё сложнее, ведь нужно полностью снять все верхние панели. Я бы назвал этот ноутбук довольно сложным в обслуживании.

Уже видно одно рассыпавшееся крепление. HDD установлен WD Scorpio Black на 320 GB (WD3200BEKT-60V5T1).

В процессе разборки было оторвано гнездо подключения встроенных динамиков. Ничего страшного. Припаяем обратно. На данном этапе разборки было откручено около 42 винтов.

Наконец мы добрались до системной платы.

Осматриваем внутренности ноутбука. Места крепления петель модуля дисплея дополнительно усилены железными пластинами. Между аккумулятором и дисководом есть дополнительные вставки.

Местами пластик рассыпается от лёгкого прикосновения.

Разбираем систему охлаждения. Местами образовались пылевые отложения без комков.

Пятки радиаторов в хорошем состоянии, хотя местами есть интересные цветные разводы. Вероятно, это испарения старой термопасты, уже превратившейся в камень.

Одним радиатором охлаждается чипсет Intel SLB97, AMD Radeon HD 4330 пока ещё под брендом ATI и процессор Pentium T5870 (SLAZR).

Хотя корпус радиатора и заклёпан, но вот вентилятор полностью обслуживаемый. Современные производители явно стали хуже в этом нюансе. У того же MSI Alpha 15 необслуживаемый вентилятор сломался за несколько лет работы. А у старого HP ProBook 4710S за 14–16 лет работы система охлаждения не сломалась, и вентилятор отлично себя чувствует.

Меняем батарейку и продолжаем разборку ноутбука.

Вот и системная плата. Компоненты размещены довольно плотно.

Приступаем к осмотру. Сразу замечаем отвалившийся кусок пластика, слегка прилипший к системной плате. Микросхема ICS 9LPRS397DKLF, судя по всему, тактовый генератор. AU6433 отвечает за чтение карт памяти.

За питание процессора отвечает TPS51620, управляющий двумя фазами.

Прошивка BIOS записана в микросхему SST 25VF016B. Рядом расположился TPS51124, судя по всему, управляющий питанием оперативной памяти. Ну и APL5930 — питающий чипсет.

Видеокарта снабжена четырьмя микросхемами памяти (Hynix H5PS1G63EFR). В непосредственной близости расположился контроллер заряда батареи BQ24740.

Переходим к осмотру верхней стороны платы.

За сеть отвечает контроллер Marvell 88E8072-NNC1 с гальванической развязкой CST5009. Контроллер TPS51125 предоставляет напряжения 5V и 3.3V.

Усилитель звука TPA6045A4 расположился рядом с контроллером SoundMAX AD1984A. Да, в этом ноутбуке не используется привычный всем Realtek. Ещё это устройство примечательно разделением чипсета на южный (AF82801IBM) и северный (AC82PM45 SLB97) мост. Мультиконтроллер установлен SMSC KBC1091-NU.

За питание видеокарты отвечает TPS51511. Там же расположен LVDS-выход подключения матрицы. Крупные микросхемы с BGA-пайкой обильно залиты красным компаундом по углам. Ну а слева от чипа AMD Radeon HD 4330 можно заметить PCI-Express x16 разводку, уходящую прямиком в северный мост. Так что не выйдет оправдать низкую скорость доступа к памяти видеокарты через шину PCI-E неполной разводкой шины.

Процессор можно легко заменить в случае каких-либо проблем благодаря сокету PGA 478. Сокет занимает очень мало места, но современные производители скорее припаяют всё на плату и зальют худшим из существующих компаундом, чтобы снизить ремонтопригодность до минимума. Современные производители не позволяют пользователю менять процессор, ведь выгоднее продать новый ноутбук, чем позволить отремонтировать старый.

Точно! Нужно ведь припаять гнездо для подключения встроенных динамиков!

Собираем систему охлаждения. Старую прокладку менять не стал. Она в отличном состоянии, мягкая, как с завода. Не уверен, заводская ли эта прокладка, но если заводская, то моё почтение.

Дисковод TS-L633M. Ну что, пора собирать! Упс! Под один винт попали провода питания вентилятора. Я уже говорил ведь, что этот ноутбук довольно сложный в разборке?

Ветхий пластиковый корпус снова дал о себе знать. Ну а передняя панель не склеилась, потому было решено её спаять и обильно залить клеем. В будущем эта часть была дополнительно усилена.

Настройки все сбились.

Температура снизилась после обслуживания, но не сильно. Хотя мне не удалось запустить ChimbaBench, но это проблема кривых драйверов AMD Radeon. Сам ноутбук работает отлично.

И вообще. Тестирование и сравнение с другими ноутбуками оставим для другой статьи.

В общем, ноутбук HP 4710S хоть и оказался ветхим, но прослужил целых 16 лет и будет дальше прекрасно работать благодаря Windows 7, жизнеспособность которой ни один Linux ещё не достиг. Ну а само устройство я бы оценил как сложное в обслуживании. Даже техника от Apple не настолько сложна в обслуживании.

Чтобы добраться до накопителя, нужно снять кнопку питания, клавиатуру и сенсорную панель. Ну а чтобы добраться до радиатора системы охлаждения, нужно вовсе снять дисплей и полностью разобрать устройство, в том числе снять системную плату. Я не могу это оценить иначе, как сложное в обслуживании.

