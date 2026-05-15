Это усугубило финансовые результаты российских онлайн-магазинов на фоне падения покупательной способности

В апреле российские маркетплейсы были вынуждены ввести запрет на вход на них посредством сервисов VPN. Результатом стало уменьшение числа посетителей, что ярче всего проявилось у Wildberries. С мобильных устройств трафик в этом маркетплейсе уменьшился на 10%, тогда как с компьютеров он сократился на 6%. Отрасль в целом могла потерять 7 млрд руб.

Согласно информации от Digital Budget, мобильный трафик на Ozon и Яндекс.Маркет сократился на 3%, Avito потерял 1.5%. При этом трафик с компьютеров у Avito увеличился на 2%, Ozon набрал 1%, а Яндекс.Маркет получил прирост сразу на 26%.

Для сравнения, в марте мобильный трафик у этих платформ только увеличивался. Ozon по сравнению с февралём набрал 10%, Avito получил +9%, Wildberries нарастил трафик на 7%, а Яндекс.Маркет на 3%.

По итогам апреля площадки потеряли от 2% до 10% мобильного трафика. Значительная часть пользователей освоила VPN для обхода блокировок и пользуется этими сервисами постоянно, что негативно сказалось на работе с приложениями маркетплейсов. Результаты могут означать снижение продаж на 4%. Падение варьируется от 3% до 30%, если сравнивать с мартом.

Если сравнивать площадки между собой, в наиболее выгодном положении может быть Яндекс.Маркет, поскольку он интегрирован в широкую систему программных продуктов Яндекса. Сюда входят браузер, поиск, рекламная сеть и прочие предложения. Больше других пострадают маркетплейсы с большой долей внешнего трафика и переходов по рекламе в социальных сетях и мессенджерах.