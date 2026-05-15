Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Блокировка VPN привела к потере маркетплейсами каждого десятого покупателя в России
Это усугубило финансовые результаты российских онлайн-магазинов на фоне падения покупательной способности

В апреле российские маркетплейсы были вынуждены ввести запрет на вход на них посредством сервисов VPN. Результатом стало уменьшение числа посетителей, что ярче всего проявилось у Wildberries. С мобильных устройств трафик в этом маркетплейсе уменьшился на 10%, тогда как с компьютеров он сократился на 6%. Отрасль в целом могла потерять 7 млрд руб.

Согласно информации от Digital Budget, мобильный трафик на Ozon и Яндекс.Маркет сократился на 3%, Avito потерял 1.5%. При этом трафик с компьютеров у Avito увеличился на 2%, Ozon набрал 1%, а Яндекс.Маркет получил прирост сразу на 26%.

Изображение: ChatGPT

Для сравнения, в марте мобильный трафик у этих платформ только увеличивался. Ozon по сравнению с февралём набрал 10%, Avito получил +9%, Wildberries нарастил трафик на 7%, а Яндекс.Маркет на 3%.

По итогам апреля площадки потеряли от 2% до 10% мобильного трафика. Значительная часть пользователей освоила VPN для обхода блокировок и пользуется этими сервисами постоянно, что негативно сказалось на работе с приложениями маркетплейсов. Результаты могут означать снижение продаж на 4%. Падение варьируется от 3% до 30%, если сравнивать с мартом.

Если сравнивать площадки между собой, в наиболее выгодном положении может быть Яндекс.Маркет, поскольку он интегрирован в широкую систему программных продуктов Яндекса. Сюда входят браузер, поиск, рекламная сеть и прочие предложения. Больше других пострадают маркетплейсы с большой долей внешнего трафика и переходов по рекламе в социальных сетях и мессенджерах.

#россия #wildberries #vpn #ozon #avito #маркеплейсы
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
Lenovo анонсировала рабочую станцию ThinkStation P4 на базе AMD Ryzen PRO 9000 и NVIDIA RTX PRO 6000
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Мощное извержение подводного вулкана в Тихом океане дало подсказку по очистке атмосферы Земли
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
Широкоформатный Galaxy Z Fold 8 Wide лишился 200‑Мп камеры и получил двойной 50‑Мп модуль
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
Смартфоны линейки Nothing Phone (4a) уже поступили в продажу в магазинах DNS
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
«Каратель: Последнее убийство» лидирует по рейтингу Rotten Tomatoes среди экранизаций героя Marvel
Lenovo представила ноутбуки ThinkPad X13 Gen 7, L14 Gen 7 и L16 Gen 3 с процессорами Intel и AMD
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter