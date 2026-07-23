Предприятие «РТ-Техприемка», входящее в госкорпорацию Ростех, разработало мобильную игру «Доспех Империи». Приложение уже доступно для бесплатной загрузки в магазине RuStore.

Инженеры отечественного оборонного предприятия решили освоить игровую разработку. Первым результатом стал проект, где пользователю предстоит управлять зенитным комплексом и сбивать беспилотники.

Изображение: РТ-Техприемка

Действие «Доспеха Империи» разворачивается на границах вымышленной страны. На ее территорию вторгаются дроны, которые запускают враждебные племена. Игрок берет на себя управление боевой установкой «Доспех М-1» и должен отразить все атаки, не допустив разрушения базы.

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Игровой процесс представляет собой двухмерную аркаду с тактическими элементами. Один раунд длится около двух-трех минут. За это время пользователь сталкивается с несколькими волнами беспилотников. Нужно быстро оценивать угрозы, выбирать цели и действовать в жестком временном режиме. Проект рассчитан на массовую аудиторию и работает на мобильных устройствах.

Генеральный директор Владлен Шорин пояснил, что разработка позволила отработать весь процесс — от придумывания концепции и гейм-дизайна до программирования и тестирования. Полученный опыт в будущем планируют применять для создания корпоративных тренажёров, обучающих программ и других цифровых продуктов для бизнеса. Основной профиль «РТ-Техприемки» — контроль качества военной и гражданской продукции. В структуру компании входят более сорока технических представительств по всей РФ.