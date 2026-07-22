Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендами Nokia и HMD, рассматривает возможность создания интерфейса в стиле Windows Phone. Новая оболочка может получить плиточный дизайн с динамическими обновлениями информации на рабочем столе.

Плиточный интерфейс Windows Phone с живыми обоями и динамическими плитками исчез с рынка почти десять лет назад. HMD Global изучает возможность вернуть этот дизайн на современных Android-устройствах.

Изображение: GizmoChina

По данным инсайдерских отчетов, компания экспериментирует с оболочкой, которая напоминает старые интерфейсы Windows Phone и Nokia X Software Platform. В основе дизайна лежит концепция Live Tiles — динамических плиток, которые отображают актуальную информацию без открытия приложений. Такой подход отличает интерфейс от стандартных лаунчеров Android.

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Идея соответствует стратегии HMD по обращению к наследию Nokia. Производитель уже выпускал смартфоны с дизайном в стиле Lumia — например, HMD Skyline с ярким однотонным корпусом напоминал Lumia 920. Кроме того, появлялись сообщения о возможном приобретении прав на товарный знак Lumia и связанные патенты у Microsoft. В случае сделки HMD сможет выпустить официальный «ремейк» Lumia на Android с оригинальным брендингом. Также компания рассматривает возрождение названия Asha.

Windows Phone выделялся типографикой, удобной навигацией и плиточным интерфейсом. Многие пользователи до сих пор отмечают, что современные Android и iOS выглядят похоже и не имеют такой индивидуальности. HMD, вероятно, запустит плиточный лаунчер поверх Android. Это позволит сохранить совместимость с приложениями из Google Play. В сочетании с качественной камерой (в традициях PureView) и ремонтопригодными корпусами, такой интерфейс может выделить устройства на переполненном рынке. Компания подтверждает, что наследие Nokia по-прежнему вызывает эмоциональный отклик у потребителей.