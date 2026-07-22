Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
HMD Global экспериментирует с интерфейсом в стиле Lumia и готовит лаунчер с живыми плитками
Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендами Nokia и HMD, рассматривает возможность создания интерфейса в стиле Windows Phone. Новая оболочка может получить плиточный дизайн с динамическими обновлениями информации на рабочем столе.
реклама

Плиточный интерфейс Windows Phone с живыми обоями и динамическими плитками исчез с рынка почти десять лет назад. HMD Global изучает возможность вернуть этот дизайн на современных Android-устройствах.

Изображение: GizmoChina 

По данным инсайдерских отчетов, компания экспериментирует с оболочкой, которая напоминает старые интерфейсы Windows Phone и Nokia X Software Platform. В основе дизайна лежит концепция Live Tiles — динамических плиток, которые отображают актуальную информацию без открытия приложений. Такой подход отличает интерфейс от стандартных лаунчеров Android.

реклама

Идея соответствует стратегии HMD по обращению к наследию Nokia. Производитель уже выпускал смартфоны с дизайном в стиле Lumia — например, HMD Skyline с ярким однотонным корпусом напоминал Lumia 920. Кроме того, появлялись сообщения о возможном приобретении прав на товарный знак Lumia и связанные патенты у Microsoft. В случае сделки HMD сможет выпустить официальный «ремейк» Lumia на Android с оригинальным брендингом. Также компания рассматривает возрождение названия Asha.

Windows Phone выделялся типографикой, удобной навигацией и плиточным интерфейсом. Многие пользователи до сих пор отмечают, что современные Android и iOS выглядят похоже и не имеют такой индивидуальности. HMD, вероятно, запустит плиточный лаунчер поверх Android. Это позволит сохранить совместимость с приложениями из Google Play. В сочетании с качественной камерой (в традициях PureView) и ремонтопригодными корпусами, такой интерфейс может выделить устройства на переполненном рынке. Компания подтверждает, что наследие Nokia по-прежнему вызывает эмоциональный отклик у потребителей.

#смартфоны #windows phone #hmd #nokia lumia #android-лаунчер #live tiles #metro-дизайн #возрождение брендов #плиточный интерфейс
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2
Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом

Популярные статьи

Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter