Минсельхоз РФ рассматривает переход части сельхозтехники на газомоторное топливо. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут связала эту меру с обновлением машин, инфраструктуры и снижением себестоимости.

В российском сельском хозяйстве все чаще говорят не только об урожае, но и о том, как работает техника. Теперь Министерство сельского хозяйства РФ отдельно ставит вопрос о переводе сельскохозяйственных машин на газ. Оксана Лут заявила, что для роста эффективности агробизнеса нужно работать с себестоимостью, особенно в растениеводстве.

Изображение - ChatGPT

По ее словам, Министерство сельского хозяйства РФ разделило большой агротехнологический проект на пять направлений. Одно из них связано с механизацией. Министр отметила, что сельхозтехника меняется, а вместе с ней меняются и требования к топливу. Она сказала, что ведомство планирует подготовить программу по выпуску газомоторной техники и обсудить с Газпромом создание инфраструктуры для ее заправки.

реклама

Лут также упомянула гибридные модели. Министерство сельского хозяйства РФ хочет вместе с Минпромторгом начать с прототипов и только потом выводить такие машины в серию. Это произойдет лишь в том случае, если техника покажет свою эффективность. Кроме того, министр связала эту работу с климатом и погодными изменениями. Минсельхоз РФ ведет эту программу вместе с Росгидрометом и рассчитывает получить первые результаты в ближайшие годы.