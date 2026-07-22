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Global_Chronicles
В России приняли закон для легального обращения криптовалют
Госдума РФ рассмотрела и одобрила в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который, по сути, задает базовые правила для крипторынка в России.
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Криптовалюты долго оставались в полутени: люди ими пользовались, но четких российских правил для таких операций не существовало. Новый законопроект меняет ситуацию и подробно описывает, как именно граждане и компании в РФ смогут работать с цифровой валютой внутри страны и за рубежом.  

Изображение - ChatGPT

Законопроект, который депутаты поддержали в первом чтении, закрепляет статус цифровой валюты как имущества и описывает общие требования к ее обращению. Банк России иначе говорит, берет на себя допуск участников рынка, регулирование и надзор за организаторами торгов.  

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Торговля криптовалютой будет проходить через лицензируемых посредников: биржи, брокеров и доверительных управляющих, а специализированные депозитарии получат учет прав на криптоактивы. При этом россияне смогут инвестировать в такие активы на российских площадках и пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний.

Неквалифицированные инвесторы после тестирования получат доступ только к наиболее ликвидным валютам из списка Центробанка и в рамках лимита, который установит регулятор . Квалифицированные клиенты смогут покупать другие цифровые валюты без ограничения по объему сделок.  

Чистюхин поясняет, что внутри страны криптовалюты не станут средством платежа, но люди и бизнес смогут использовать их для сделок займа, репо и инвестирования. Для внешнеэкономических расчетов криптовалюта, по словам Аксакова и представителей правительства, по сути станет дополнением к традиционным инструментам, а операции с иностранными площадками останутся под отчетностью перед ФНС.

#криптовалюта #банк россии #цифровая валюта #госдума рф #фнс #анатолий аксаков #дмитрий григоренко #владимир чистюхин
Источник: ria.ru
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