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Global_Chronicles
Netflix заплатил $587 миллионов наличными за ИИ-стартап актёра Бена Аффлека
Netflix приобрел стартап Бена Аффлека InterPositive за 587 миллионов долларов США наличными.
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В марте 2026 года Netflix объявил о покупке стартапа InterPositive, основанного актером и режиссером Беном Аффлеком. Теперь сумма сделки стала известна из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

© Daily Mail

Согласно отчету Netflix, компания заплатила за InterPositive приблизительно 587 миллионов долларов наличными. Сделка завершена в марте и учтена как объединение бизнеса. Ранее инсайдеры Bloomberg сообщали, что Аффлек и его инвесторы могут заработать до 600 миллионов долларов при выполнении определенных целевых показателей.

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Аффлек основал InterPositive в 2022 году в Лос-Анджелесе с командой из 16 инженеров, исследователей и креативных специалистов. Стартап создает инструменты для кинопроизводства на основе искусственного интеллекта. В видеоролике Netflix актер объяснил, что технология помогает убирать тросы в трюках, менять кадрирование, корректировать освещение и фон, а также исправлять пропущенные кадры.


По словам Аффлека, ИИ модель строится на основе собственного отснятого материала, а не генерирует изображения по текстовым запросам. Он подчеркнул, что цель — устранить технические и логистические препятствия в съемочном процессе, сохранив при этом человеческий подход к повествованию. Аффлек заявил, что полностью доволен сделкой и разделяет с Netflix ответственность за этичное применение и масштабирование технологии.

#искусственный интеллект #ии #netflix #бен аффлек #interpositive
Источник: dailymail.com
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