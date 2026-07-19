Компания Citizen перевела лимитированную модель "The Citizen" AQ4090-08A из анонса в стадию предзаказа. Часы с циферблатом из японской бумаги васи, окрашенной в синий цвет индиго, теперь доступны для заказа на официальном сайте компании по цене $2 995.
Изображение: Notebookcheck
Каждый циферблат изготавливается вручную. Мастера используют технику pole-wrap shibori: белую бумагу васи наматывают на трубку, стягивают нитью для создания тонких складок, а затем многократно окунают в натуральный краситель индиго из ферментированных листьев. Из-за ручного труда все 200 циферблатов получаются уникальными.
Корпус часов сделан из титана Super Titanium с платиновым покрытием Duratect Platinum, устойчивым к царапинам. Стекло — двойной изогнутый сапфировый кристалл с антибликовым покрытием. Размер корпуса — 40 мм в диаметре и 12,2 мм в толщину. Ремешок выполнен из черной кожи крокодила.
Seiko и Radio EVA открыли предзаказ на лимитированные дайверские часы A347 EVA-02
Часы Casio MTP-B146 в стиле 1980-х появились в американских магазинах
GizmoChina назвал лучшие умные часы с самым долгим временем автономной работы в июле 2026 года
Внутри установлен механизм Caliber A060 на солнечной энергии Eco-Drive. Его точность — отклонение не более ±5 секунд в год. В режиме энергосбережения часы могут работать до полутора лет без подзарядки. Водонепроницаемость — 10 атмосфер, стрелки и метки покрыты люминесцентным составом. На циферблате размещена золотая эмблема с орлом, а на задней крышке выгравирован индивидуальный номер экземпляра.
Изображение: Notebookcheck
Citizen обещает начать доставку с 22 июля для тех, кто оформит предзаказ сейчас. Первоначально компания называла август как ориентировочный срок.