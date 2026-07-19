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Global_Chronicles
Citizen открывает предзаказ на часы с циферблатом из японской бумаги васи за $2 995
Citizen начал принимать предзаказы на лимитированную модель AQ4090-08A с циферблатом из традиционной японской бумаги васи, окрашенной вручную натуральным индиго.
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Компания Citizen перевела лимитированную модель "The Citizen" AQ4090-08A из анонса в стадию предзаказа. Часы с циферблатом из японской бумаги васи, окрашенной в синий цвет индиго, теперь доступны для заказа на официальном сайте компании по цене $2 995.

Изображение: Notebookcheck

Каждый циферблат изготавливается вручную. Мастера используют технику pole-wrap shibori: белую бумагу васи наматывают на трубку, стягивают нитью для создания тонких складок, а затем многократно окунают в натуральный краситель индиго из ферментированных листьев. Из-за ручного труда все 200 циферблатов получаются уникальными.

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Корпус часов сделан из титана Super Titanium с платиновым покрытием Duratect Platinum, устойчивым к царапинам. Стекло — двойной изогнутый сапфировый кристалл с антибликовым покрытием. Размер корпуса — 40 мм в диаметре и 12,2 мм в толщину. Ремешок выполнен из черной кожи крокодила.

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Изображение: Notebookcheck

Citizen обещает начать доставку с 22 июля для тех, кто оформит предзаказ сейчас. Первоначально компания называла август как ориентировочный срок.

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Источник: notebookcheck.net
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