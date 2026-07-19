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Global_Chronicles
Более 80% сотрудников полупроводникового производства Samsung планируют уволиться
81,5% сотрудников литейного производства Samsung намерены покинуть компанию из-за огромного разрыва в бонусах с бизнес-направлением по выпуску памяти.
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Новая система премирования Samsung создала элитный класс сотрудников в подразделении по производству памяти, благодаря чему эти работники получают заработную плату на порядки выше, чем в других подразделениях. Это вызвало массовое недовольство.

Изображение: WCCFTech

Согласно опросу профсоюза United Enterprise Labor Union, среди 8297 респондентов из литейного производства (Foundry) 81,5% заявили о желании сменить работу. В тех подразделениях, где производят память этот показатель составил всего 32,7%. В подразделении LSI уйти готовы 75,4%, в Исследовательском центре полупроводников — 60,6%.

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Причина — колоссальная разница в бонусах. Сотрудники бизнес-направления по выпуску памяти получают специальную премию в размере 10,5% от годовой операционной прибыли Samsung при выполнении целевых показателей. В этом году, при ожидаемой прибыли около 300 триллионов вон, бонус каждого работника дивизиона памяти может составить примерно 600 миллионов вон (около 31,59 млрд ₽ по курсу ЦБ РФ на 19.07.2026). Для сравнения: сотрудники мобильного подразделения получат около 6 миллионов вон (примерно 315 900 ₽ по курсу ЦБ РФ на 19.07.2026) — в 100 раз меньше.

Президент подразделения Device Solutions Ким Ён Гван заявил на собрании 3 июля, что компания выполнит прогнозы по прибыли. Он также отметил, что прибыль DS-подразделения в 2026 году превысит совокупную прибыль за 40 лет с момента выхода Samsung на рынок полупроводников. Однако это заявление не повлияло на настроения сотрудников Foundry, которые считают свое вознаграждение несправедливым.

#samsung #полупроводники #профсоюз #бонусы #foundry
Источник: wccftech.com
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