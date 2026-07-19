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Global_Chronicles
Студент-электронщик превратил дребезжание дроссельных катушек в музыку
Студент технического университета Ниигаты записал музыкальную композицию, исполненную дросселем.
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Дребезжание катушек — распространенная проблема мощных компьютеров. Высокочастотный пик появляется при высоких частотах кадров или интенсивной передаче данных. Студент-электронщик под ником Battery Potato решил использовать этот эффект иначе.

 Источник изображения: Battery Potato

Battery Potato учится в Технологическом университете Ниигаты (Nagaoka University of Technology). Он собрал простой тороидальный дроссель и пропустил через него ток. Модулированная форма тока заставила катушку издавать не случайный шум, а осмысленную последовательность звуков.

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На видео, опубликованном энтузиастом в соцсети Х, слышна мелодия, напоминающая музыку из игр для Nintendo Game Boy. Автор не уточнил, какая именно композиция исполняется. Самодельный дроссель, вероятно, использован потому, что он дает более чистый звук, чем серийные компоненты.

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Это не первый случай превращения дроссельного писка в музыку. В октябре прошлого года разработчики стресс-теста OCCT добавили в версию 15 инструмент для обнаружения дребезжания. Он проигрывает три заранее запрограммированные мелодии. Создатели программы объяснили, что музыкальные паттерны помогают пользователям легче распознать нежелательный шум, особенно в шумной обстановке.

#музыка #студент #battery potato #дроссель
Источник: tomshardware.com
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