YouTube-блогер Uwoslab собрал блок питания из 192 батареек типа АА и подключил его к настольному ПК. Система загрузила дистрибутив Hannah Montana Linux, выдержала нагрузочное тестирование и запустила игру FreeDoom.

Идея запитать компьютер от обычных батареек кажется абсурдной, но YouTube-блогер Uwoslab доказал обратное. Предыдущий эксперимент с 9-вольтовыми элементами провалился — ПК включался лишь на пару секунд. Тогда автор перешел на щелочные батарейки с напряжением 1,5 В.

Источник изображения: Uwoslab

Изначально Uwoslab приобрел 400 элементов АА, но в итоге использовал 192. Он распределил их по трем деревянным коробкам, которые вырезал лазером. В каждой коробке помещалось 64 батарейки. Энтузиаст закрепил контактные площадки — они служили клеммами — и добавил скотч для надежности.

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Схема подключения простая. Компьютеру нужно 12 В, поэтому автор соединил восемь батареек последовательно — каждая дает по 1,5 В, в сумме выходит ровно 12. Параллельно он объединил несколько таких цепочек, чтобы увеличить общую емкость.





Важный нюанс: вместо обычного блока питания YouTube-блогер не стал использовать инвертор с 12 на 220 В. Он подключил батарейную сеть напрямую к плате-адаптеру постоянного тока 12 В в ATX, которая питала материнскую плату. Система была собрана на платформе AM4 без дискретной видеокарты — использовался процессор серии G со встроенной графикой. Жесткого диска нет, загрузка идет с флешки.

Источник изображения: Uwoslab

Операционная система выбрана необычная. Это Hannah Montana Linux — дистрибутив 2009 года, который недавно получил обновление.

Источник изображения: Uwoslab

Эксперимент удался. ПК загрузился с первой попытки. Во время стресс-теста stress-ng загрузка процессора держалась на уровне 98%. Напряжение батарей упало с 13 до 11,95 В и стабилизировалось. Система оставалась стабильной, и после тестов автор запустил игру FreeDoom.