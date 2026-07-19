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Global_Chronicles
Робот-питомец iMoochi: OLED-глаза, эмоциональный ИИ и свой язык, похожий на мурлыканье и хихиканье
Компания Nubia начала продажи в Китае робота-питомца iMoochi с искусственным интеллектом. Устройство распознает эмоции, запоминает хозяина по голосу и общается с помощью особого набора звуков, а не человеческой речи.
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Nubia, дочерний бренд ZTE, вывела на рынок Китая необычного робота. Это не умная колонка и не голосовой помощник. Устройство под названием iMoochi создали для эмоционального общения, и впервые его показали на выставке MWC 2026. Теперь робота можно купить за 1699 юаней, что примерно равно 19640 ₽ по курсу ЦБ РФ на 19.07.2026.

 Изображение: GizmoChina 

Внешне iMoochi напоминает мягкую игрушку с силиконовой мордочкой. Вместо глаз у него два OLED-дисплея. На них появляются разные выражения — робот может показать радость, усталость или обиду. Дисплеи автоматически регулируют яркость в зависимости от освещения.

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Внутри корпуса установлены моторы. Благодаря им робот кивает головой, виляет хвостом и трясет головой в ответ на действия человека.

Разработчики оснастили iMoochi пятью сенсорными датчиками. Они расположены на голове, спине, носу и ногах. Есть также шестиосевой датчик движения — он срабатывает, когда робота поднимают, трясут или переносят. Несколько микрофонов определяют направление звука, и робот поворачивается к говорящему.

Главная особенность iMoochi — его программная начинка. Модель искусственного интеллекта анализирует не только смысл слов, но и эмоциональный контекст разговора. Робот узнает владельца по голосу и со временем формирует историю общения. Инженеры отказались от реалистичной человеческой речи. Вместо этого iMoochi общается на собственном языке — он издает звуки, похожие на мурлыканье, хихиканье и другие реакции домашних животных. Их записали профессиональные актеры озвучивания.

У робота есть свой суточный ритм. Он зевает, когда устает, реагирует на температуру и сам начинает игровые сессии. Встроенный аккумулятор держит заряд от 8 до 10 часов.

Игрушка поддерживает Wi-Fi и сети 4G. В комплекте с роботом идет бесплатный период использования мобильной связи. Есть также NFC для подключения iMoochi друг к другу.

Сопутствующее приложение позволяет отслеживать, сколько времени пользователь провел с роботом, и сохранять записи о взаимодействиях.

Робота выпускают в трех цветах: коричневом, розовом и белом. В комплект поставки входят защитный чехол, расческа, маска для глаз и свидетельство о рождении. Дополнительно продают одежду для робота — она активирует особые эффекты на OLED-глазах.

#искусственный интеллект #ии #zte #nubia #oled-дисплеи #mwc 2026 #эмоциональный интеллект #imoochi #робот-питомец
Источник: gizmochina.com
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