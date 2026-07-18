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Global_Chronicles
Теперь покупатель может подбирать и настраивать автомобили BMW с помощью ChatGPT
BMW выпустила плагин для ChatGPT, который позволяет подобрать конфигурацию автомобиля в формате обычного диалога. Пользователю достаточно описать свои пожелания, после чего сервис предложит подходящий вариант из доступных комплектаций.
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BMW добавила поддержку ChatGPT в фирменный конфигуратор автомобилей. Теперь подобрать подходящую комплектацию можно с помощью обычного текстового запроса.

 Изображение: Сarscoops

Новый плагин позволяет общаться с ChatGPT на естественном языке. Вместо поиска нужных опций вручную пользователь может описать желаемый автомобиль, например, указать цвет кузова, размер колес, тип силовой установки или дорожный просвет. После этого сервис предложит подходящую конфигурацию.

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BMW сообщает, что плагин использует возможности генеративного искусственного интеллекта вместе с собственной базой моделей и комплектаций. По сути, ChatGPT подбирает только те варианты, которые соответствуют реальным предложениям компании.

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Сервис также помогает тем, кто не знаком с модельным рядом BMW. Пользователь может сравнить эксплуатационные расходы, учесть наличие полного привода или особенности управляемости, а затем выбрать наиболее подходящую комплектацию.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо открыть ChatGPT, перейти в раздел плагинов и найти BMW. Компания пока не уточнила, доступен ли плагин во всех странах или только на отдельных рынках.

При этом BMW не первопроходец — аналогичные решения уже предлагали Autotrader, Cars, CarMax, Carfax и Edmunds. Но именно BMW внедрила нейросеть непосредственно в процесс выбора комплектации собственных машин.

#искусственный интеллект #ии #chatgpt #bmw #генеративный ии #плагин #конфигуратор автомобилей
Источник: carscoops.com
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