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Global_Chronicles
Китай выпустил 650 новых машин за полгода — США планируют 159 за четыре года
За первые шесть месяцев 2026 года китайские бренды представили около 650 новых или обновленных автомобилей — почти четыре модели в день. Для сравнения, в США за четыре года планируют выпустить всего 159 новинок.
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Темпы обновления модельного ряда в Китае достигли уровня, который не снился даже производителям смартфонов. За первую половину 2026 года китайские компании выпустили около 650 новых или обновленных автомобилей. Для сравнения: в США по планам Bank of America до 2030 года выйдет всего 159 новых моделей.

 Изображение - ChatGPT

650 машин за полгода — это почти четыре запуска в день. В это число входят не только совершенно новые модели, но и обновленные версии, спецсерии и модификации. При этом каждый месяц в Китае дебютирует около 30 действительно новых автомобилей — столько же, сколько США выпускает за весь год.

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Даже китайские топ-менеджеры признают, что ситуация выходит из-под контроля. Исполнительный вице-президент BYD Хэ Чжици назвал происходящее на рынке «совершенно безумным» и добавил, что конкуренция «не просто жестокая, а беспощадная». Проблема не в самих инновациях, а в их скорости: потребители едва успевают заметить одну новинку, как на рынок выходят еще десять, и машина, задержавшаяся на конвейере на пару месяцев, уже кажется устаревшей.

Западные автопроизводители рассматривают рост китайских брендов как фактор, который может изменить расстановку сил на мировом рынке. Председатель совета директоров Ford Билл Форд заявил, что американским компаниям необходимо напрямую конкурировать с китайскими производителями, а не рассчитывать на то, что их присутствие за пределами Китая останется ограниченным.

Сейчас США используют тарифы и торговые ограничения, чтобы сдерживать выход многих китайских автомобильных марок на свой рынок. При этом китайские компании уже расширяют продажи в других странах, где их большое количество новых моделей и быстрые темпы обновления влияют на подходы зарубежных производителей к разработке автомобилей.

#сша #китай #авто #byd #ford #авторынок #новые авто
Источник: carscoops.com
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