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Global_Chronicles
В Греции водители три года пользуются обрушившимся мостом через реку
В центральной Греции местные жители продолжают ездить по мосту, который обрушился во время шторма «Даниэль» в сентябре 2023 года.
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Три года назад мощный шторм «Даниэль» разрушил 79 мостов в греческой области Фессалия. Одна из переправ — мост Палейропиргос — до сих пор не восстановлена, но местные водители продолжают по ней ездить, несмотря на явную опасность.

 Этот мост обрушился много лет назад, но водители продолжали по нему ездить.

Изображение: Сarscoops

Центральная часть моста обвалилась и просела так сильно, что ее нижняя точка находится в считанных сантиметрах от воды в реке Пиниос. Кадры с дрона, снятые местным изданием LarissaNet, показывают, как автомобиль Ford Ranger съезжает с одного крутого склона и поднимается по другому — маршрут напоминает трассу для внедорожников.

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Для фермеров и местных жителей единственный легальный путь через реку — это объезд по национальной трассе, который занимает значительно больше времени. Ради экономии времени и топлива многие предпочитают рискнуть и пересечь аварийную переправу. Туристы, которые полагаются на навигаторы, часто оказываются перед разрушенным мостом неожиданно — им приходится резко тормозить и разворачиваться.

Официально движение по мосту запрещено, но физических барьеров нет — только предупреждающие знаки, которые легко игнорировать. Местные жители надеются, что распространение видео в интернете заставит власти установить настоящие заграждения до того, как произойдет серьезная авария.

Как это выглядит в реалиях, вы можете посмотреть на Google Картах.

#греция #обрушившийся мост #шторм даниэль
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